Son Dakika Haberleri: Ecrin bebeğe dikkat çekmek için tiyatro sergilediler
Son Dakika Güncel Haber

Ecrin bebeğe dikkat çekmek için tiyatro sergilediler

1 saat önce

Diyarbakır'da bir grup genç, evinin önünde oyun oynarken kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a dikkat çekmek için sokak ortasında tiyatro oyunu sergiledi.

Ecrin bebeğe dikkat çekmek için tiyatro sergilediler, System.String[]
Diyarbakır'da bir grup genç, evinin önünde oyun oynarken kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a dikkat çekmek için sokak ortasında tiyatro oyunu sergiledi.

7 Mayıs'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine 20 gün sonra ulaşıldı. Ecrin'in ölüm haberi üzerine bebek katillerine dikkat çekmek adına Diyarbakır'da Çocuklar Üşümesin Platformu tarafından Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat sokağında tiyatro gösterimi sergilendi. Gençlerin bu davranışı, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:57 Kaynak: İHA
Genç, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan Rage 2 oyunu incelemesi! İşte tüm merak edilenler Kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, erkek yolcular tarafından darp edildi Polis, bileklerini kesip binadan atlamaya kalkışan genç kızı böyle kurtardı Rus iş adamının 14 yaşındaki oğlu oyun oynadığı arkadaşını bıçaklayıp kafasını kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 14:13:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ecrin bebeğe dikkat çekmek için tiyatro sergilediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]