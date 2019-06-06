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Ecrin'in üvey amcası darp edildi

46 dakika önce

Ecrin'in üvey amcası darp edildiSAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz darp edildi.

Ecrin'in üvey amcası darp edildi
SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz darp edildi.
İlçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Alancık Mahallesi'nde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayından etkilenen Emrah Dönmezer dün akşam üzeri parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz'a tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu. Polis tarafından arandığını öğrenen Emrah Dönmezer, "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi. Parkta rastladığım Özkan Kurnaz'a bu yüzden tepki gösterdim. Benim de evladım var. Bu olay beni çok etkiledi" şeklinde konuştuktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Ecrin'in üvey amcası darp edildi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
Emrah, Samsun, Vezirköprü, 3. Sayfa
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