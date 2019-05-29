Son Dakika Haberleri: Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunması
Son Dakika Güncel Haber

Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunması

14 dakika önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede diğer vücut parçalarının bulunması için başlatılan arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunması, System.String[]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede diğer vücut parçalarının bulunması için başlatılan arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.
İlçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre uzağında ormanlık alandaki dere yatağında 2 gün önce orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmasının ardından bölgede başlatılan arama çalışmaları devam etti.

AFAD Arama ve Kurtarma Birliğinden 26, Ladik Komando Birliğinden 12 kişi ile 10 kişilik Orman Muhafaza ekibiyle yapılan geniş çaplı aramada Ecrin Kurnaz'a ait başka bulguya rastlanmadı.

Savcılık gözetimindeki çalışmalarda, AFAD'ın ceset arama köpeği "Abrek" de kullanıldı.

Ara verilen çalışmalarının yarın sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı bildirildi.

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:56 Kaynak: AA
AFAD, Samsun, Vezirköprü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı! Ücretini isteyen avukat, magandalar tarafından tekme tokat dövüldü Kız arkadaşı için annesini sopayla öldüren genç: Seviyorum İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 18:10:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]