Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika

Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı

Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirköprü ilçesinde geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun...

Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı

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SAMSUN - Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirköprü ilçesinde geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini, Ecrin'in ölümüyle ilgili 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, "07 Mayıs 2019 tarihinde ilçemiz Alancık Mahallesi'nde Ecrin Kurnaz isimli kız

çocuğunun babaannesinin gözetimi altında ikametindeyken kaybolduğu ihbarı üzerine kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Mağdurun bulunması amacıyla Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, Ladik Jandarma Komando Bölüğü, AFAD, UMKE, Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Deniz Polisinin katılımıyla başlayan araştırma faaliyetleri neticesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde Alancık Mahallesi'nde Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve ceset parçaları bulunmuştur. Ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesi neticesinde bunların Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tespit edilmiştir. Ecrin Kurnaz'ın kaybolması ve ölümüyle ilgili olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarından devam eden soruşturma süresince maddi gerçeğin aydınlatılması amacıyla bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulmuş, mağdurun bulunabileceği tüm adreslerde canlı arama, iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla 3 farklı zamanda arama işlemi gerçekleştirilmiş, olaya ilişkin 13 ayrı bilirkişi raporu temin edilmiş, 11 şüpheli hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulanmış, 28 şüpheliye ait 20.118 satırdan ibaret HTS kayıtları incelenmiştir. Devam eden soruşturmada şüpheliler hakkındaki iletişimin dinlenmesi tedbiri sırasında bazı şüphelilerin mevcut soruşturma haricinde ayrıca fuhşa teşvik suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi nedeniyle bu şüpheliler hakkında ayrıca fuhşa teşvik suçundan iletişimin dinlenmesi tedbiriyle birlikte soruşturma işlemlerine devam edilmiştir. Soruşturma işlemleri sonucunda 2 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan, 3 şüpheli hakkında fuhşa teşvik suçundan, 1 şüpheli hakkında ise kasten öldürme ve fuhşa teşvik suçlarından gözaltı kararı verilmiştir. Ecrin Kurnaz'ın kaybolması ve ölümü olayının aydınlatılması ve maddi gerçeğin açığa çıkarılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımzca soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Vezirköprü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika
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