Ecrin Kurnaz'ın öz amcası İbrahim Kurnaz: "Ecrin'in de gezmeye oynamaya hakkı vardı" - Son Dakika

Ecrin Kurnaz'ın öz amcası İbrahim Kurnaz: "Ecrin'in de gezmeye oynamaya hakkı vardı"

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin ifadeleri alınmaya devam ediliyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin ifadeleri alınmaya devam ediliyor. Olayla ilgili konuşan Ecrin'in öz amcası İbrahim Kurnaz, "Çok üzücü bir olay. Suçlu varsa cezasını çeksin" dedi.

Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor


Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ve olaydan 20 gün sonra bulunan ceset parçaları üzerinde yapılan incelemelerde buluntuların küçük kıza ait olduğunun DNA incelemesi ile tespit edildiği ve 6 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. 'Kasten öldürme' suçundan üvey babaanne H.K. ve üvey amca Ö.K., 'fuhşa teşvik' suçundan H.S., H.Ö. ve M.Y., 'kasten öldürme ve fuhşa teşvik' suçlarından üvey baba D.K. olmak üzere toplam 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. 6 şüpheli sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Yeğeninin ölümüyle ilgili haberi alarak İlçe Jandarma Komutanlığı önüne gelen Ecrin'in öz amcası İbrahim Kurnaz, "Bulunan kemiklerin DNA'sı belli olmamıştı. Beklediğimiz haber bugün geldi. Ecrin belki sağ bulunur diye bir ümidimiz vardı. Bugün üzücü haberle karşılaştık. Bunun sonucunda gözaltılar oldu. Bunda bir el varsa kesinlikle cezasını bulmasını istiyoruz. İhmal olayı olmamalıydı. Suçlu varsa cezasını çekmesini istiyoruz. Çok üzücü bir olay. 1,5 yaşında bir çocuğun hayatını kimse elinden alamaz. Onun da gezmeye, oynamaya, hayatı yaşamaya hakkı vardı" dedi.


Olayla ilgili ifade vermek üzere Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz da Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığına çağrıldı. Nuri Kurnaz ifade verdikten sonra jandarmadan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Dede Kurnaz, "Gözaltından çıkacak sonuç ile ilgili beklemekteyim. Şu anda da zor konuşuyorum. Henüz bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.


Ayrıca Ecrin'in hayatını kaybeden öz babası Cengiz Kurnaz ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler yürekleri dağladı. - SAMSUN

Vezirköprü, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:22 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ecrin Kurnaz'ın öz amcası İbrahim Kurnaz: 'Ecrin'in de gezmeye oynamaya hakkı vardı' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 21:03 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 15:18 AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:28 Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:46 Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:38:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ecrin Kurnaz'ın öz amcası İbrahim Kurnaz: "Ecrin'in de gezmeye oynamaya hakkı vardı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]