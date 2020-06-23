Ecrin Kurnaz'ın öz amcası İbrahim Kurnaz: "Ecrin'in de gezmeye oynamaya hakkı vardı" - Son Dakika

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin ifadeleri alınmaya devam ediliyor. Olayla ilgili konuşan Ecrin'in öz amcası İbrahim Kurnaz, "Çok üzücü bir olay. Suçlu varsa cezasını çeksin" dedi.



Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ve olaydan 20 gün sonra bulunan ceset parçaları üzerinde yapılan incelemelerde buluntuların küçük kıza ait olduğunun DNA incelemesi ile tespit edildiği ve 6 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. 'Kasten öldürme' suçundan üvey babaanne H.K. ve üvey amca Ö.K., 'fuhşa teşvik' suçundan H.S., H.Ö. ve M.Y., 'kasten öldürme ve fuhşa teşvik' suçlarından üvey baba D.K. olmak üzere toplam 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. 6 şüpheli sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Yeğeninin ölümüyle ilgili haberi alarak İlçe Jandarma Komutanlığı önüne gelen Ecrin'in öz amcası İbrahim Kurnaz, "Bulunan kemiklerin DNA'sı belli olmamıştı. Beklediğimiz haber bugün geldi. Ecrin belki sağ bulunur diye bir ümidimiz vardı. Bugün üzücü haberle karşılaştık. Bunun sonucunda gözaltılar oldu. Bunda bir el varsa kesinlikle cezasını bulmasını istiyoruz. İhmal olayı olmamalıydı. Suçlu varsa cezasını çekmesini istiyoruz. Çok üzücü bir olay. 1,5 yaşında bir çocuğun hayatını kimse elinden alamaz. Onun da gezmeye, oynamaya, hayatı yaşamaya hakkı vardı" dedi.



Olayla ilgili ifade vermek üzere Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz da Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığına çağrıldı. Nuri Kurnaz ifade verdikten sonra jandarmadan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Dede Kurnaz, "Gözaltından çıkacak sonuç ile ilgili beklemekteyim. Şu anda da zor konuşuyorum. Henüz bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Ecrin'in hayatını kaybeden öz babası Cengiz Kurnaz ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler yürekleri dağladı. - SAMSUN