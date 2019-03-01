Son Dakika Haberleri: Ecrin Sergisi' Yeditepe Üniversitesi'nde Açılıyor

Ecrin Sergisi' Yeditepe Üniversitesi'nde Açılıyor

37 dakika önce

Heykel sanatçısı Özge Günaydın'ın doğadaki yok oluşa bir başkaldırı niteliği taşıyan gergedan figürlerinden oluşan 'Ecrin Sergisi', Yeditepe Üniversitesi'nde açılıyorHeykel sanatçısı Özge Günaydın'ın, doğa sevgisine dair farkındalığı yükseltmek amacıyla, gergedan figürünü farklı...

Ecrin Sergisi' Yeditepe Üniversitesi'nde Açılıyor, System.String[]
Heykel sanatçısı Özge Günaydın'ın doğadaki yok oluşa bir başkaldırı niteliği taşıyan gergedan figürlerinden oluşan 'Ecrin Sergisi', Yeditepe Üniversitesi'nde açılıyor

Heykel sanatçısı Özge Günaydın'ın, doğa sevgisine dair farkındalığı yükseltmek amacıyla, gergedan figürünü farklı materyallerden yorumlayarak oluşturduğu Ecrin Sergisi, 7 Mart Perşembe günü, saat 15.00'te Yeditepe Üniversitesi'nde açılıyor.

Kavramsal olarak ele aldığı 'yok oluş' duygusuna hizmet edebilecek sembolik bir değeri bulunması nedeniyle serginin konseptini 'gergedan' olarak belirlediğini belirten Özge Günaydın, tasarladığı heykelleri, gergedanları birebir gerçek anatomilerden boyutlandırdığını ifade ediyor.

Dünyada insanlık tarihi ile eş yaşam geçmişine sahip gergedanların, günümüzde yalnızca 5 türünün kaldığını anımsatan sanatçı Günaydın, "1960'lı yıllarda 70 bin civarında siyah gergedan türünün 20 yıllık bir süre içerisinde yüzde 96'sı tükenmiştir. Bu rakamlar insanın tabiata verdiği zararda, gergedanların ne denli bir ikonik değeri olduğunu bize açıkça göstermektedir" dedi.

Ecrin sergisinden elde edilen gelirin, 'Ecrin Yaşam Merkezi" oluşturmak üzere Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ne (NEYAD) aktarılması planlanıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:43 Kaynak: DHA

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