Ecrin Su Çoban: Takipçilerimle büyümek istedim

? Uzun zamandır YouTube'da videolar çekerek geniş bir kitleye ulaştınız. Bunu nasıl başardınız?

Nasıl ki insanların videolarını izleyip örnek alıyorsam, beni de izlesinler ve örnek alsınlar istedim. Takipçilerimle birlikte büyümek, en çok istediğim şeylerden biriydi. Gerisi kendiliğinden geldi. Videoları çektim ve 1, 3, 5, 10 derken milyonlara ulaştım. Asla pes etmedim. Bu yolda çok alay konusu da oldum ama aldırış etmedim, işime baktım. Maalesef sosyal medyada linç edilmek gibi bazen moral bozucu olan durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlara bir süre sonra alışıyorsunuz. Bunlar yaşanmasa, çok daha güzel olur ama yapacak bir şey yok. Videolarıma, derslerime, severek yaptığım işlere odaklanıp bunu takipçilerle paylaştığımda bir gün baktım ki yolumu kesip fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Bu beni inanılmaz motive etti. Doğru yoldaydım. Sevdiğim işi yapıyordum. Takipçilerimin desteğinin ne kadar önemli olduğunu anladım, bu da sevdiğim işi, daha da severek yapmamı sağladı.

? İki yıldır "Masal Şatosu" filmi, dizisi, Alice Müzikali ve TV dizileri derken oyunculuk yapıyorsunuz. Planlarınızın arasında oyunculuk yapmak var mıydı?

Oyunculuk yapmak doğduğumdan beri hayalimdi. Bunun için çok güzel adımlarla başladım ama halen yolun başındayım. Kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Kendimi bildim bileli oyuncu olmak istemişimdir. Kameranın karşısında olmak beni çok mutlu ediyor.

ŞARKI SÖYLEMEK BENİM İÇİN BESLENMEK GİBİ

? "Masal Şatosu" serüveni sizin için nasıl başladı, şu an neler hissediyorsunuz?

Yapımcı Emrah Güzelkokar beni görmüş, izlemiş. Daha öncesinde de tanışıklığımız vardı. Sonrasında senaristlere de izletmiş. Kafasında bir hayal canlandırmış ve bu hayalini hayata geçirdi. Benim gibi tüm oyuncu arkadaşlarım, set ekibi, senaristler ve çok değerli yönetmenimiz Burak Kuka da bu dünyayı şekillendirmede çok büyük pay sahibi. "Masal Şatosu" böyle doğdu. Aslında çocuk projesi gibi dursa da yediden yetmişe herkesin izleyebileceği bir yapım ortaya çıktı. Şimdi de dijital platformda "Masal Şatosu: Peri Hırsızı" dizimizi herkes izleyebiliyor.

? "Masal Şatosu" için seslendirdiğiniz şarkı büyük ilgi gördü. Müziğe yönelmeyi düşünüyor musunuz?

İlkokulda öğretmenim beni müzik dalında Bilim Sanat Merkezi Sınavları'na yönlendirdi. Müzikte yetenekli olduğum fark edilmişti. İzmit Bilim Sanat Merkezi'ni kazandım. Pandemiye kadar orada müzik eğitimi aldım. Şimdilik ara verdim ama şarkı söylemek benim için beslenmek gibi bir şey. Müzikten hiçbir zaman kopmak istemiyorum.

? "Masal Şatosu" dizisiyle ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Geri dönüşler harika. "Masal Şatosu: Peri Hırsızı" ile Türkiye'de çekilen dizilere fantastik bir soluk getirdik. Farklı işler denemek çok cesurca, bunun altından kalkmak ise insanı bir o kadar daha cesaretlendiriyor. ALİCE MÜZİKALİ BANA

ÇOK ŞEY KATTI

? Alice Müzikali'nde Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola ve Enis Arıkan gibi sevilen oyuncularla aynı sahneyi paylaşmak size neler hissettirdi?

Benim için çok güzel ve özel bir deneyimdi. Türkiye'de çok beğenilen oyuncularla çalışmak bana çok şey kattı, onlardan gerçekten çok şey öğrendim.

? İleride birlikte rol almayı istediğiniz biri var mı?

Türkiye'den aslında birçok isim var ama şu an Margot Robbie ile oynamayı o kadar çok isterim ki... Kendisini ve oyunculuğunu çok beğeniyorum.

YOUTUBE'DA ÇOK DAHA ÖZGÜRÜM

? Peki sizce oyunculuk mu daha zor, YouTuber'lık mı?

Oyunculukta fazlasıyla disiplin gerekiyor. Bazen kendi içinizden geleni baskılamanız isteniyor ya da gerekiyor. Bazen de kendi ruh halinizden daha da farklı bir ruh haline girmeniz gerekiyor ama bu işin güzelliği de burada zaten. Kendinden daha farklısını verebildiğini görmek, birçok role bürünme ihtiyacını hissettiriyor. Bu da yepyeni rollere, karakterlere açık olduğunuzu gösteriyor. YouTube videosu için de bazı kurallar var ama çok daha özgür olabiliyorum. YouTube'da kameraman da, yönetmen de, senarist de benim. Orası benim alanım. Oyunculukta kafana göre ilerleyemiyorsun. En önemlisi, bir senaryoya bağlısın. YouTube'da o senaryo, benim kafamda oluyor.