Ecza deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ecza deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Ecza deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

6 saat önce

Ecza deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldüDÜZCE'de, bir ecza deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ecza deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

DÜZCE'de, bir ecza deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay sabaha karşı Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir ecza deposunda meydana geldi. Ecza deposundan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında depoda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Ecza deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:23 Kaynak: DHA
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