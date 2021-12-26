Ecza deposunda reçetesiz ilaç ve ürün ele geçirildi - Son Dakika

Esenler'de bir işyeri ve ecza deposunda yapılan denetimlerde, kaçak olduğu değerlendirilen farklı markalara ait toplam 91 bin 938 adet reçetesiz ilaç ve ürün ele geçirildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, reçetesiz kaçak ilaç satışının önlenmesine yönelik Esenler'de yürütülen çalışmalar kapsamında; Cuma günü Esenler Oruçreis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyeri ve Esentepe Mahallesi'nde bir ecza deposunda denetim yapıldı. Denetimlerde kaçak olduğu değerlendirilen farklı markalara ait 4 bin 96 kutu halinde toplam 91 bin 938 adet reçetesiz ilaç ve ürün ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan ve "Reçetesiz Kaçak İlaç Üretmek ve Satmak" suçundan dün adli makamlara sevk edilen K.Ö. ve E.S. isimli şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)