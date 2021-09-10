Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nu açıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Çocuk Kütüphanesi ile Müzik Okulu'nun temeli atılırken, belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapımım tamamlanan Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nun açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle anlamlı, önemli ve bir o kadar da manevi önemi göz ardı edilmeyecek hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz" dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Avni Uygar Seyhan, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Eray Çınar, Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Eren Usul, Baş Saha Koordinatörü Yunus Karadağ ile hayırsever Seyhan ailesi ve davetliler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle anlamlı, önemli ve bir o kadar da manevi önemi göz ardı edilmeyecek hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Pandemi dönemini yaşıyoruz, Cenab-ı Allah daha ağır tablolardan bizleri korusun, normalleşme sürecimizin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlasın diye temennide bulunuyorum. Pandemi ile mücadelede önlemler bağlamında gerekli çalışmaları yaparken, aşı konusunda olmazsa olmaz olarak belirten, dördüncü aşısını yaptırmış bir doktor başkan olarak ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı Cem Seyhan'a bir kez daha rahmet dileyen Büyükkılıç, "Yerel yönetimler olarak kendi dezenfektanlarımızı, maskelerimizi üretmekten tutun, esnaflarımıza olan desteklerimiz, filyasyon ve sağlık çalışanlarımıza olan desteklerimiz hem anlatılmakla hem de buradaki değerlerin paylaşılmasıyla ifade edilemeyecek kadar çok önemli. Biz üzerimize düşeni yapma mantığıyla çalıştık. Ulaşımda hem desteğimizi verdik, hem de HES kodu uygulamasını ilk başlatan Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gündemde yerimizi aldık, örnek teşkil ettik" dedi. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Benim rüya projem' dediği projelerden olan Kayseri Şehir Hastanesi'ni kazandırdığı için teşekkürlerini ileterek, dün sağlık bakanımızın açıklamalarından hatırlanacağı üzere Turkovac aşımızda inşallah seri üretime geçilecek. Bu konuda gururumuz olan Erciyes Üniversitemizin kıymetli çalışanlarına teşekkürlerimizi, nimetlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, müzeler, hasta yakını misafirhanesi başta olmak üzere Kayseri'ye yakışacak muhteşem projeleri hayata geçirdiklerinden bahsederek, spora yönelik çalışmaların da devam ettiğini anlattı. Büyükkılıç, "Malum Kayseri'nin beslenme kültürü kilo almaya müsait. Bunu da maraton ile eritelim dedik. Sayın bakanım sizi de bekliyoruz, sizin şahsınızda tüm Kayserili hemşerilerimizi halk koşusuna davet ediyoruz" diyerek, 12 Eylül Pazar günü gerçekleşecek İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun gerçekleşeceğini hatırlattı. Burada, geleceğin teminatı olan çocukların hem zihinsel gelişimi, hem de keyifli vakit geçirebilmeleri için yeni projeyi daha hayata geçirdiklerini de vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Burada iki projenin de temelini atıyoruz. Dedik ya çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz önemli. İnsan odaklı her şey bizim için önemli. Çocuk kütüphanemizi ve bünyesindeki çocuklarımıza yetenek kazandırma bağlamında müzikle ilgili bir çalışmanın temelini atıyoruz. Ağaç yaş iken eğilir, çocuklarımızı yetenekleriyle buluşturup, onları gün yüzüne çıkartmak ve öz güven içerisinde sosyal yönünü geliştirmek için bu çalışmamızı yapıyoruz. Toplam 730 metrekarelik alana sahip projemiz, 190 metrekare kütüphanesi var içerisinde. Kafeteryamız ve cep sineması söz konusu gibi, çocuklarımızı sosyal etkinlikten etkinliğe koşturacak. Şehrimizi seviyoruz, bizlere güvenen sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz." Başkan Büyükkılıç, konuşmasının ardından hayırsever Seyhan ailesine çiçek takdim etti.

Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de her hafta açılış ve temel atma törenlerine katıldıklarını, bu projelerde hayırseverlerin imzalarının da olduğunu ifade ederek, "Toplanmamıza vesile olan Cem Seyhan ağabeyimize Allah rahmet eylesin, geride kalan gözü yaşlı ailesine iç ferahlığı versin. Değerli belediye başkanımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, eczacı Cem Seyhan'ın Kayseri'ye önemli katkıları olan bir isim olduğunu ifade ederek, acil istasyonlarının öneminden bahsetti. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü, hayırsever Dr. Avni Uygar Seyhan ise zaman zaman duygulandığı konuşmasında, "7 Ekim 2020'de babamızı Hakk'ın rahmetine uğurladık. 41 yıllık meslek hayatımda kendisinden öğrendiğimiz şey doğruluk, ahlaki değerlere sahip çıkmak, vatandaşa yardımcı olabilmek adına Hak yolunda yürümekti. Bu değerli istasyonu bize kazandırmada vesile olan herkese şükranlarımızı sunuyorum. Burası var olduğu sürece herkesin elini tutacak, herkese yaşam kaynağı olacak bir istasyon" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Eray Çınar da "Bu hayır gerçekten çok kıymetlidir. Bir canı kurtarmak için, canla başla 7 gün 24 saat hizmetini sürdüren 112 Acil İstasyonu'nun yaygınlaştırılması çok önemli. Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. Konuşmaların ardından protokol tarafından önce dualarla Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu Açılış kurdelesi kesilirken, ardından Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Temel Atma Töreni için butona basıldı. - KAYSERİ