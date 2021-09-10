Üye Girişi
Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nu açıldı - Son Dakika

Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nu açıldı

10.09.2021 14:18
Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nu açıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Çocuk Kütüphanesi ile Müzik Okulu'nun temeli atılırken, belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapımım tamamlanan Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nun açılışı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Çocuk Kütüphanesi ile Müzik Okulu'nun temeli atılırken, belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapımım tamamlanan Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nun açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle anlamlı, önemli ve bir o kadar da manevi önemi göz ardı edilmeyecek hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz" dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Avni Uygar Seyhan, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Eray Çınar, Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Eren Usul, Baş Saha Koordinatörü Yunus Karadağ ile hayırsever Seyhan ailesi ve davetliler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle anlamlı, önemli ve bir o kadar da manevi önemi göz ardı edilmeyecek hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Pandemi dönemini yaşıyoruz, Cenab-ı Allah daha ağır tablolardan bizleri korusun, normalleşme sürecimizin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlasın diye temennide bulunuyorum. Pandemi ile mücadelede önlemler bağlamında gerekli çalışmaları yaparken, aşı konusunda olmazsa olmaz olarak belirten, dördüncü aşısını yaptırmış bir doktor başkan olarak ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı Cem Seyhan'a bir kez daha rahmet dileyen Büyükkılıç, "Yerel yönetimler olarak kendi dezenfektanlarımızı, maskelerimizi üretmekten tutun, esnaflarımıza olan desteklerimiz, filyasyon ve sağlık çalışanlarımıza olan desteklerimiz hem anlatılmakla hem de buradaki değerlerin paylaşılmasıyla ifade edilemeyecek kadar çok önemli. Biz üzerimize düşeni yapma mantığıyla çalıştık. Ulaşımda hem desteğimizi verdik, hem de HES kodu uygulamasını ilk başlatan Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gündemde yerimizi aldık, örnek teşkil ettik" dedi. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Benim rüya projem' dediği projelerden olan Kayseri Şehir Hastanesi'ni kazandırdığı için teşekkürlerini ileterek, dün sağlık bakanımızın açıklamalarından hatırlanacağı üzere Turkovac aşımızda inşallah seri üretime geçilecek. Bu konuda gururumuz olan Erciyes Üniversitemizin kıymetli çalışanlarına teşekkürlerimizi, nimetlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, müzeler, hasta yakını misafirhanesi başta olmak üzere Kayseri'ye yakışacak muhteşem projeleri hayata geçirdiklerinden bahsederek, spora yönelik çalışmaların da devam ettiğini anlattı. Büyükkılıç, "Malum Kayseri'nin beslenme kültürü kilo almaya müsait. Bunu da maraton ile eritelim dedik. Sayın bakanım sizi de bekliyoruz, sizin şahsınızda tüm Kayserili hemşerilerimizi halk koşusuna davet ediyoruz" diyerek, 12 Eylül Pazar günü gerçekleşecek İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun gerçekleşeceğini hatırlattı. Burada, geleceğin teminatı olan çocukların hem zihinsel gelişimi, hem de keyifli vakit geçirebilmeleri için yeni projeyi daha hayata geçirdiklerini de vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Burada iki projenin de temelini atıyoruz. Dedik ya çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz önemli. İnsan odaklı her şey bizim için önemli. Çocuk kütüphanemizi ve bünyesindeki çocuklarımıza yetenek kazandırma bağlamında müzikle ilgili bir çalışmanın temelini atıyoruz. Ağaç yaş iken eğilir, çocuklarımızı yetenekleriyle buluşturup, onları gün yüzüne çıkartmak ve öz güven içerisinde sosyal yönünü geliştirmek için bu çalışmamızı yapıyoruz. Toplam 730 metrekarelik alana sahip projemiz, 190 metrekare kütüphanesi var içerisinde. Kafeteryamız ve cep sineması söz konusu gibi, çocuklarımızı sosyal etkinlikten etkinliğe koşturacak. Şehrimizi seviyoruz, bizlere güvenen sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz." Başkan Büyükkılıç, konuşmasının ardından hayırsever Seyhan ailesine çiçek takdim etti.

Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de her hafta açılış ve temel atma törenlerine katıldıklarını, bu projelerde hayırseverlerin imzalarının da olduğunu ifade ederek, "Toplanmamıza vesile olan Cem Seyhan ağabeyimize Allah rahmet eylesin, geride kalan gözü yaşlı ailesine iç ferahlığı versin. Değerli belediye başkanımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, eczacı Cem Seyhan'ın Kayseri'ye önemli katkıları olan bir isim olduğunu ifade ederek, acil istasyonlarının öneminden bahsetti. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü, hayırsever Dr. Avni Uygar Seyhan ise zaman zaman duygulandığı konuşmasında, "7 Ekim 2020'de babamızı Hakk'ın rahmetine uğurladık. 41 yıllık meslek hayatımda kendisinden öğrendiğimiz şey doğruluk, ahlaki değerlere sahip çıkmak, vatandaşa yardımcı olabilmek adına Hak yolunda yürümekti. Bu değerli istasyonu bize kazandırmada vesile olan herkese şükranlarımızı sunuyorum. Burası var olduğu sürece herkesin elini tutacak, herkese yaşam kaynağı olacak bir istasyon" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Eray Çınar da "Bu hayır gerçekten çok kıymetlidir. Bir canı kurtarmak için, canla başla 7 gün 24 saat hizmetini sürdüren 112 Acil İstasyonu'nun yaygınlaştırılması çok önemli. Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. Konuşmaların ardından protokol tarafından önce dualarla Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu Açılış kurdelesi kesilirken, ardından Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Temel Atma Töreni için butona basıldı. - KAYSERİ

Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nu açıldı
Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nu açıldı
Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nu açıldı
Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nu açıldı
Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nu açıldı
Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nu açıldı
Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nu açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Seyhan, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nu açıldı - Son Dakika


Son Dakika

Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi 15:12 Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi 15:07 Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu 14:49 Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu
2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi 14:40 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı 14:27 Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi 14:13 Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi
Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi 13:52 Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira 13:27 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira

Son Dakika Haberleri
15:25 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var
15:12 Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
15:11 Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi
15:06 Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi
14:53 Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir
14:48 Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu
14:44 Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları
14:40 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi
14:34 Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, TSK ile omuz omuza görev yapacak
14:26 Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı
En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var         
15:25
Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir         
14:54
Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları         
14:44
Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi         
14:29
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi         
14:08
2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı         
13:29
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi         
12:47
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor         
12:07
Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda         
11:46
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 15:32:19. #1.11#
SON DAKİKA: Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu'nu açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement