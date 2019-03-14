Son Dakika Haberleri: Eczacı Eşinin, Doktoru Darbettiği İddiası

Eczacı Eşinin, Doktoru Darbettiği İddiası

19 dakika önce

Kırıkkale'de dün görev yaptığı özel hastanede, eczacının kocası tarafından darbedildiği öne sürülen doktor, yaşadıklarını anlattı.

Kırıkkale'de dün görev yaptığı özel hastanede, eczacının kocası tarafından darbedildiği öne sürülen doktor, yaşadıklarını anlattı.

Op. Dr. Mehmet Öncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hastasının ilaçlarının eczaneden eksik verildiğini beyan etmesi üzerine eczaneyi aradığını söyledi.

İlaçların 3 kutu yazıldığını ve niye eksik verildiğini sorduğunu belirten Öncel, şöyle konuştu:

"Şahıs biraz ters konuştu. Biz de telefonu kapattık. Öğleden sonra eczacının eşi olduğunu söyleyen bir kişi, poliklinikte direkt bizi darbetti. Arbede esnasında camlar kırıldı. Sekreterim travma yaşadı. Olay bundan ibaret. Hukuki süreci başlattık. Bundan sonrasını hukuki süreci takip edeceğiz. Kırılan camlardan dolayı ellerimde ve kollarımda çizikler oluştu. Sol omzumda da bir hareket kısıtlılığı ve hassasiyeti var. Üzücü bir olay. 25 yıla yakın devlet hastanelerinde çalıştım. Toplam 35 yıllık meslek hayatım var. İlk defa başıma gelen bir olay. Maalesef çok üzücü. Ama son yıllarda sağlıkta şiddet gündemde. Çok üzücü bir durum."

Dün, Kırıkkale'de özel bir hastanede görev yapan Op. Dr. Mehmet Öncel, kadın eczacının eşi V.K. tarafından poliklinikte darbedildiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli V.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:45 Kaynak: AA

Mehmet Öncel, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar Çaldığı Televizyonu Evinde İzlerken Yakalanan Hırsız: Çalıyorsam Sana ne?

Fatih Portakal'a Açılan FETÖ Soruşturmasında Karar Verildi 16 Yaşındaki Genç, Su Borularından 50 Metre Menzilli Tüfek Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:04:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eczacı Eşinin, Doktoru Darbettiği İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]