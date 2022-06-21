Eczacı eşinin önerisiyle 29 dekar alanda yaban mersini yetiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eczacı eşinin önerisiyle 29 dekar alanda yaban mersini yetiştiriyor

21.06.2022 12:04

Bartın'da genç girişimci İbrahim Aldıraklı, eczacı eşinin tavsiyesi üzerine hazineden kiraladığı 29 dönüm arazide, sağlık ve gıda sektöründe talep gören yaban mersini yetiştirmeye başladı.

Bartın'da genç girişimci İbrahim Aldıraklı, eczacı eşinin tavsiyesi üzerine hazineden kiraladığı 29 dönüm arazide, sağlık ve gıda sektöründe talep gören yaban mersini yetiştirmeye başladı.

Kent merkezinde 15 yıldır peyzaj uygulamaları için fidan yetiştiriciliği ve satışı yapan 38 yaşındaki Aldıraklı, yaklaşık 1 yıl önce tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye karar verdi.

Bu konuda çeşitli araştırmalar yapan Aldıraklı, eczacı eşinin önerisiyle gıda ve sağlık sektöründe aranan bitkilerden yaban mersini yetiştiriciliği üzerinde yoğunlaştı.

Bir süre üzümsü meyve türünün üretimiyle ilgili ülkenin farklı illerindeki tesisleri ziyaret eden Aldıraklı, aldığı olumlu tepkiler üzerine ihracat değeri yüksek ve talep gören ürün olması dolayısıyla yaban mersini yetiştirmek için işe koyuldu.

Çiftlik köyünde hazineden kiraladığı 29 dekar araziye saksılarda 9 bin yaban mersini fidanı yerleştiren Aldıraklı, ihracat odaklı üretim yapmayı hedefliyor.

"Yılda ortalama 20-25 ton verim elde etmeyi planlıyoruz"

İbrahim Aldıraklı, AA muhabirine, gıda ve sağlık sektöründe talep görmesi dolayısıyla eczacı eşinin de tavsiyesi üzerine yaban mersini yetiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Bir yıl süren araştırmaları ve analizleri sonunda yatırımını gerçekleştirdiğini anlatan Aldıraklı, "Önümüzdeki ilk yıl 9 ton, bitkinin tam verime geldiği dördüncü yılda ise 20-25 ton verim elde etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

"İyi tarım uygulamaları gözetilerek ilerliyoruz"

Aldıraklı, suni gübre kullanmadan iyi tarım uygulamaları gözetilerek çalışmalarını yürütmek istediğini belirterek "Bununla ilgili ilerleyen yıllarda güneş enerji sistemlerini kullanmayı planlıyoruz. Onun dışında kullandığımız gübreler tamamen doğal. Üç farklı firmadan danışmanlık hizmeti alarak yürüttüğümüz çalışmalarımızda yine Tarım İl Müdürlüğümüzün de desteğiyle ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sağlık sektörünün ilgi gösterdiği bir meyve"

Eşi Mine Aldıraklı da 12 yıldır eczacılık yaptığı için sağlık konusundaki olumlu etkilerinden dolayı yaban mersinine aşina olduğunu dile getirdi.

Meyvenin sağlık üzerine etkilerinin yayımlanan makalelerle kanıtlandığını anlatan Aldıraklı, "Yaban mersini diyabet, göz sağlığı, idrar yolu enfeksiyonu, antioksidan özelliğinden dolayı kansere karşı koruyucu olması, hafıza güçlendirici ve kalp hastalıklarında etkili bir meyve. Bu özelliklerinden dolayı yaban mersininde karar kıldık. Hem meyve olarak tüketimi var hem de antioksidan aktivitesinin yüksek olmasından dolayı sağlık üzerinde etkileri var. Sağlık sektörünün ilgi gösterdiği bir meyve olması ve eşimin de yetiştiricilikte olan tecrübesini birleştirerek yaban mersini üretmeye karar verdik." dedi.

YORUMLAR
500
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğrencileri Kaçkar Dağları'nda kep attı Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğrencileri Kaçkar Dağları'nda kep attı Aşkale ilçesinde çıkan yaban güllerinin görüntüsü mest etti Aşkale ilçesinde çıkan yaban güllerinin görüntüsü mest etti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eczacı eşinin önerisiyle 29 dekar alanda yaban mersini yetiştiriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:05:47. #1.12#
SON DAKİKA: Eczacı eşinin önerisiyle 29 dekar alanda yaban mersini yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement