Son Dakika › Güncel › Eczacı İsmail Durmuş koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika
Eczacı İsmail Durmuş koronavirüsten hayatını kaybetti
6 saat önce
İstanbul Eczacı Odası, 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş'un yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybettiğini bildirdi.
İstanbul Eczacı Odası, 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş'un yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybettiğini bildirdi.
Odanın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Genç meslektaşımız eczacı İsmail Durmuş'u (Canan Eczanesi/ Sancaktepe) Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Sancaktepe'de çalışan 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş, sosyal medya hesaplarından hem Türk Eczacıları Birliğine hem de Sancaktepe Belediyesine mesaj yazarak eczanesinin dezenfekte edilmesini talep etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:36 Kaynak: AA
Son Dakika İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı Sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe bürünen Bağdat caddesi havadan görüntülendi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var