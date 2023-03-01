ECZACI KALFASI İLE EV ARKADAŞINI KENDİSİNE KÜFRETTİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

BURSA'da eczacı kalfası Serdar Ergun (46) ile ev arkadaşı Murat Kutlu (39) ve köpeğini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Burak Demir'in (41), cinayetleri kendisine küfrettikleri gerekçesiyle işlediğini söylediği belirtildi. Köpeği vurduğunu hatırlamadığını öne süren Demir'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa'da eczacı kalfası Serdar Ergun'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, mobese görüntülerinden Serdar Ergun'un 16 BT 773 plakalı otomobilinin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. İstanbul polisi, Büyükçekmece'de otomobili durdurup, sürücü koltuğundaki Ahmet Burak Demir'i gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir tabanca ile Serdar Ergun'un battaniyeye sarılı cesedi bulundu. 2 çocuk babası Ergun'un cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

EV ARKADAŞINI DA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunda Serdar Ergun'u öldürdüğünü itiraf eden Demir, Bursa'daki ev arkadaşı Murat Kutlu'yu da 3 gün önce öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Ahmet Burak Demir'in Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat Kutlu'nun da cansız bedenini buldu. Demir'in evdeki köpeği de öldürdüğü tespit edildi. Kutlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna, öldürülen köpek ise nekropsi Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

'İLAÇ BORCUMU ÖDEMEK İÇİN ÇAĞIRIP, ÖLDÜRDÜM'

Ahmet Burak Demir, İstanbul Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından Bursa'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Demir'in, 'Eczanede kalfa olarak çalışan Serdar'dan kullandığım bazı ilaçları alıyordum. Kendisine borcum vardı. Olay günü parayı ödemek için kendisini çağırdım. Küfredince öldürdüm. Cesedini otomobiline koyup İstanbul'a gittim, kredi kartıyla harcama yaptım. Daha önce de ev arkadaşım olan Murat Kutlu'yu bana küfrettiği için tabancayla öldürdüm' dediği öğrenildi.

Ahmet Burak Demir'in, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

HABER Mehmet İNAN- İsmail Hakkı SEYMENBURSA, (DHA)-