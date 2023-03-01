Eczacı kalfası ile ev arkadaşını kendisine küfrettikleri için öldürmüş (2)

Bursa 'da eczacı kalfası Serdar Ergun ile ev arkadaşı Murat Kutlu ve köpeğini, tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Burak Demir , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ilk ifadesinde, cinayetleri kendisine küfrettikleri gerekçesiyle işlediğini söylediği öğrenilen Ahmet Burak Demir, köpeği vurduğunu ise hatırlamadığını öne sürdü.

Kaynak: DHA

Bursa'da eczacı kalfası ile ev arkadaşını kendisine küfrettikleri için öldürmüş

Burak Demir, Murat Kutlu, Bursa, Güncel, Son Dakika

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