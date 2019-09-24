Son Dakika Haberleri: Eczacı kalfası, reçetesiz hap satarken yakalandı
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Eczacı kalfası, reçetesiz hap satarken yakalandı

1 saat önce

TOKAT'ta, yeşil reçeteye tabi hapları usulsüz olarak sattığı belirlenen eczacı kalfası C.Y., polis ekiplerince yapılan takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Eczacı kalfası, reçetesiz hap satarken yakalandı, System.String[]
TOKAT'ta, yeşil reçeteye tabi hapları usulsüz olarak sattığı belirlenen eczacı kalfası C.Y., polis ekiplerince yapılan takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki eczanede kalfa olarak çalışan C.Y.'nin yeşil reçete ile verilmesi gereken ilaçları para karşılığında sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, C.Y.'yi takibe aldı. Polis ekiplerince yapılan takibin sonucu yakalanan C.Y.'nin üzerinde ve aracındaki aramada 3 bin 80 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:55 Kaynak: DHA
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