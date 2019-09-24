Eczacı kalfası, reçetesiz hap satarken yakalandı
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TOKAT'ta, yeşil reçeteye tabi hapları usulsüz olarak sattığı belirlenen eczacı kalfası C.Y., polis ekiplerince yapılan takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:55 Kaynak: DHA
TOKAT'ta, yeşil reçeteye tabi hapları usulsüz olarak sattığı belirlenen eczacı kalfası C.Y., polis ekiplerince yapılan takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kent merkezindeki eczanede kalfa olarak çalışan C.Y.'nin yeşil reçete ile verilmesi gereken ilaçları para karşılığında sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, C.Y.'yi takibe aldı. Polis
ekiplerince yapılan takibin sonucu yakalanan C.Y.'nin üzerinde ve aracındaki aramada 3 bin 80 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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