Eczacı kalfasından vefat eden esnaflar için mevlit

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eczacı kalfası, vefat etmiş esnaflar için mevlid-i şerif okuttu.



Eczacı Kalfası Erdal Tirşahi, ilçede herkesin tanıdığı, ebediyete intikal etmiş esnaf, mülki amir ve dua bekleyen kimsesi olmayan vatandaşlar için mevlit okutup pide ve ayran ikram etti. Erdal Tirşahi, "İlçemizde uzun yıllar esnaflık yapmış ya da çeşitli işlerde uğraşmış, nam salmış Yenişehirli hemşerilerimiz için Hatuniye Camii'nde akşam namazından sonra mevlid-i şerif okutup pide ve ayran ikramı yaptık. İlçe halkımız ilgi gösterdi. Okunan mevlidi Rabbim kabul etsin. Hayatını kaybeden esnaflarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar ilçemizde esnaflık yapıp bizlere örnek olan büyüklerimizdi. Onları unutmadık" diye konuştu. - BURSA