Son Dakika Haberleri: Eczacı kalfasının sentetik ecza hapı sattığı iddiası
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Eczacı kalfasının sentetik ecza hapı sattığı iddiası

3 dakika önce

Tokat'ta sentetik ecza hapı sattığı öne sürülen eczacı kalfası gözaltına alındı.

Eczacı kalfasının sentetik ecza hapı sattığı iddiası, System.String[]

Tokat'ta sentetik ecza hapı sattığı öne sürülen eczacı kalfası gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cami-i Kebir Mahallesi'nde eczacı kalfası C.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 3 bin 8 sentetik ecza hapı bulundu.

C.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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