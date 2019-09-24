Eczacı kalfasının sentetik ecza hapı sattığı iddiası
3 dakika önce
Tokat'ta sentetik ecza hapı sattığı öne sürülen eczacı kalfası gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:38 Kaynak: AA
Tokat'ta sentetik ecza hapı sattığı öne sürülen eczacı kalfası gözaltına alındı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cami-i Kebir Mahallesi'nde eczacı kalfası C.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Zanlının üzerinde yapılan aramada 3 bin 8 sentetik ecza hapı bulundu.
C.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.
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