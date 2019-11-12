Son Dakika Haberleri: Eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı
Son Dakika Güncel Eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı - Son Dakika

Eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yediği şekerin boğazına kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını eczacı kurtardı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yediği şekerin boğazına kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını eczacı kurtardı. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 15.44 sıralarında Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla birlikte eczaneye gelen anne, bebek arabasında duran çocuğuna şeker verdi. Annesinin verdiği şeker, çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczanedekiler çocuğa hemen müdahale etti.

Eczacı İlhan Durgut, çocuğu hemen kucağına aldı ve sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı. Bu sırada müdahaleye cevap veren bebeğin nefes borusundaki şeker çıkarıldı. Yaşan panik dolu dakikalar ise eczanenin güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı.

(Ali Yıldırım/İHA)

Eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı

Sakarya, Akyazı, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın, bir hayranının 2. çocuk sorusunu yanıtladı: Artık yapamam
Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:16:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]