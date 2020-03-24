Eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ulaşım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ulaşım - Son Dakika

Eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ulaşım

6 saat önce

İzmir'de korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarından sonra, eczacılar ve eczane çalışanları da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ulaşım, System.String[]

İzmir'de korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarından sonra, eczacılar ve eczane çalışanları da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarından sonra eczacı ve eczane çalışanlarına da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmasını kararlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eczacı ve eczane çalışanlarının da bu süreçte fedakarca görev yaptığına dikkat çekerek sağlık çalışanları gibi onların da işlerini kolaylaştırmak için bu kararı aldıklarını söyledi.


İzmir Eczacı Odasından onaylı kartlar gerekiyor


Eczacılar ve eczane çalışanları, İzmir Eczacı Odasının hazırlattığı ve üyelerine gönderdiği kartları göstererek toplu ulaşım araçlarına ücretsiz binebilecek. Bugün başlayacak uygulama, ikinci bir talimata kadar devam edecek. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:28 Kaynak: İHA

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