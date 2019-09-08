Eczacıbaşı, Bozüyük'te dördüncü tesisi açtı
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Bilecik Bozüyük'te Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu tarafından yaptırılan "seramik sağlık gereçleri dördüncü üretim tesisi" törenle hizmete girdi.
Bilecik Bozüyük'te Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu tarafından yaptırılan "seramik sağlık gereçleri dördüncü üretim tesisi" törenle hizmete girdi. Bülent Eczacıbaşı, "2019-2020 dönemi için 103 milyon euro tutarında yatırım hedefiyle ilerliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:30
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