Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı, Bozüyük'te dördüncü tesisi açtı
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Eczacıbaşı, Bozüyük'te dördüncü tesisi açtı

16 dakika önce

Bilecik Bozüyük'te Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu tarafından yaptırılan "seramik sağlık gereçleri dördüncü üretim tesisi" törenle hizmete girdi.

Eczacıbaşı, Bozüyük'te dördüncü tesisi açtı, System.String[]

Bilecik Bozüyük'te Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu tarafından yaptırılan "seramik sağlık gereçleri dördüncü üretim tesisi" törenle hizmete girdi. Bülent Eczacıbaşı, "2019-2020 dönemi için 103 milyon euro tutarında yatırım hedefiyle ilerliyoruz" dedi.

Eczacıbaşı Topluluğu, Bilecik, Bozüyük, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:30 
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