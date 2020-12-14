Eczacıbaşı'dan üstün yetenekli 15 genç sanatçıya müzik bursu - Son Dakika

Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı'nın yurtdışında müzik eğitimi için verdiği bursu bu yıl, dokuzu kadın altısı erkek 15 genç sanatçı kazandı ve böylece, 1987 yılından bu yana verilen bursları kazanan üstün yetenekli genç sanatçılar 145 kişiye ulaştı ve toplam destek tutarı da 1 milyon dolara yaklaştı.

Eczacıbaşı'dan yapılan açıklamaya göre, burs başvuruları her yıl Haziran-Temmuz aylarında yapılıyor. Yapılan bütün başvurular, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından belirlenen Müzik Bursları Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlar adaylara Eylül ayında duyuruluyor.