Eczacıbaşı Dynavit, Calcit Kamnik'e set vermedi - Son Dakika

CEV Kupası son 8 turu ilk maçında Slovenya 'nın Calcit Kamnik takımına konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda 3-0 galip gelerek tur için avantaj elde etti.

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!