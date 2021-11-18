Üye Girişi
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'na galibiyetle başladı - Son Dakika

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'na galibiyetle başladı

18.11.2021 09:22
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'na galibiyetle başladı

2022 CEV Kupası son 16 turunun ilk maçında Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımına konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda 3-0 kazanarak bir sonraki tur için avantaj elde etti.

2022 CEV Kupası son 16 turunun ilk maçında Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımına konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda 3-0 kazanarak bir sonraki tur için avantaj elde etti.

Salon: Hala Sportova Lajkovac

Hakemler: Adnan Kolos (BIH), Markus Petsche (AUT)

Zeleznicar Lajkovac: Antonijevic, Uzelac, Milojevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic, Vujovic (L), Savicevic, Perovic, Ivanovic, Markovic.

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Thompson, Merve, Boskovic, Adams, Heyrman, Simge (L), Fatma, Saliha, Elif, Beyza, Zeynep.

Setler: 0-3 (26-28, 17-25, 17-25)

Süre: 73 dakika (28, 23, 22)

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'na galibiyetle başladı
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'na galibiyetle başladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'na galibiyetle başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı: En güvenilir beş Türk'ten biriyim 09:05 Acun Ilıcalı: En güvenilir beş Türk'ten biriyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı 08:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı 08:47 Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
Eda Ece'den Danilo Zanna haberlerine sitem 08:00 Eda Ece'den Danilo Zanna haberlerine sitem Sevgilisi tarafından terk edildi, alt geçide atladı 07:46 Sevgilisi tarafından terk edildi, alt geçide atladı Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri 07:15 Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz 01:16 Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı 23:26 Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı

Son Dakika Haberleri
09:05 Acun Ilıcalı: En güvenilir beş Türk'ten biriyim
08:54 Nur Cemaati'nden CHP'nin 'helalleşme' açıklamasına destek
08:54 Son dakika altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı
08:48 Dolar, 10,96 seviyesi ile tarihi bir rekor kırdı
08:47 Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
08:26 Ajan oldukları sanılan İsrailli çift serbest bırakıldı
08:21 Ölümden en çok korkan burçlar
08:10 WhatsApp'in yeni özelliğini Türk yazılım mühendisleri geliştirdi
08:09 Son dakika dolar ne kadar? Dolar artacak mı? Euro ne kadar? Dolar kaç TL? 18 Kasım dolar ve euro fiyatları
Elektrikte kademeli tarife dönemi Elektrikte kademeli tarife dönemi         
09:22
Son dakika altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Son dakika altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?         
08:54
Dolar, 10,96 seviyesi ile tarihi bir rekor kırdı Dolar, 10,96 seviyesi ile tarihi bir rekor kırdı         
08:49
Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz         
08:09
Çete hesaplaşması sebebiyle öldükleri tahmin edilen 65 cansız beden bulundu Çete hesaplaşması sebebiyle öldükleri tahmin edilen 65 cansız beden bulundu         
07:49
"Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir         
07:23
Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın         
01:21
Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı         
23:43
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı         
21:27
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 09:25:52. #1.12#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'na galibiyetle başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement