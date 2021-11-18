Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'na galibiyetle başladı - Son Dakika

2022 CEV Kupası son 16 turunun ilk maçında Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımına konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda 3-0 kazanarak bir sonraki tur için avantaj elde etti.
Salon: Hala Sportova Lajkovac
Hakemler: Adnan Kolos (BIH), Markus Petsche (AUT)
Zeleznicar Lajkovac: Antonijevic, Uzelac, Milojevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic, Vujovic (L), Savicevic, Perovic, Ivanovic, Markovic.
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Thompson, Merve, Boskovic, Adams, Heyrman, Simge (L), Fatma, Saliha, Elif, Beyza, Zeynep.
Setler: 0-3 (26-28, 17-25, 17-25)
Süre: 73 dakika (28, 23, 22)
(İHA)
Kaynak: İHA
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