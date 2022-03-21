Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkıyor - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkıyor

21.03.2022 10:38
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkıyor

Eczacıbaşı Dynavit, tarihindeki ikinci CEV Kupası şampiyonluğu için yarın Allianz MTV Stuttgart'a konuk olacak.

Eczacıbaşı Dynavit, tarihindeki ikinci CEV Kupası şampiyonluğu için yarın Allianz MTV Stuttgart'a konuk olacak. SCHARRena Suttgart'ta 21.00'de başlayacak karşılaşmada Eczacıbaşı, gurbetçilerin yoğun desteğine de sahip olacak.

CEV Kupası Finali ilk maçında rakibini İstanbul'da 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, maçı kazanması ya da karşılaşmayı 3-2 kaybetmesi halinde CEV Kupası'nın 2021-2022 sezonu şampiyonu olacak. Karşılaşmanın Allianz MTV Stuttgart lehine 3-0 ya da 3-1 sonuçlanması halinde ise altın set oynanacak. 15 sayı üzerinden oynanacak altın setin galibi ise kupayı şampiyon olarak tamamlayacak.

İstanbul'daki karşılaşmada sahaya Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünün bulunduğu pankartla çıkan Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'daki karşılaşma öncesinde ise sporun birleştirici gücünü ve savaş karşıtı duruşunu vurgulamak için John Lennon'ın "Give Peace a Chance" şarkısından hareketle "Give Peace a Chance" (Barışa Bir Şans Ver) yazılı tişörtlerle ısınacak.

Daha önce iki kez FIVB Dünya şampiyonluğu, bir kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir kez de Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu kazanan Eczacıbaşı, Allianz MTV Stuttgart'ı geçmesi halinde CEV Kupası'nı 2018 yılının ardından ikinci kez kazanmış olacak. Ayrıca 2022 CEV Kupası, Eczacıbaşı Spor Kulübü müzesindeki 80. kupa anlamına da gelecek.

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkıyor
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkıyor
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkıyor

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Kaynak: İHA

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