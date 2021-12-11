Eczacıbaşı Dynavit, devreyi galibiyetle kapattı - Son Dakika

Sultanlar Ligi birinci devre son maçında Bolu Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yenerek devreyi galibiyetle sonlandırdı.

Berna Keklikler'in sevgilisi ile verdiği cüretkar pozlar ağızları açık bıraktı

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır