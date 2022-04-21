Eczacıbaşı Dynavit, play-off ilk maçı için hazırlanıyor - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, play-off ilk maçı için hazırlanıyor

21.04.2022 10:50
Eczacıbaşı Dynavit, play-off ilk maçı için hazırlanıyor

Sultanlar Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe ile eşleşen Eczacıbaşı Dynavit, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sultanlar Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe ile eşleşen Eczacıbaşı Dynavit, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sultanlar Ligi'nde play-off mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı Dynavit'te hazırlıklar sürüyor. Ligi ikinci sırada tamamlayarak play-off etabına katılan turuncu-beyazlılarda tecrübeli orta oyuncu Beyza Arıcı, "Cuma günü sezonun son kupası için sahaya çıkacağız. Yarı finalde rakibimiz yeniden Fenerbahçe olacak. Yükselen bir ivmeye sahip, hücum gücünün oldukça yüksek olduğu bir takım. Antrenmanlarda eksiklerimize odaklanıp taktiksel olarak iyi hazırlanıyoruz. Play-off maçlarımız için hazırız" dedi.

FERHAT AKBAŞ: "MAÇ MAÇ GİDİP SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş ise ligin sonuna geldiklerini ifade ederek, " Ankara'daki mağlubiyetten sonra hatalarımızdan ve oynadığımız oyundan ders çıkarıp, takım olarak eksiklerimizin üzerinde durduğumuz verimli bir hafta oldu. Maç maç gidip sonuna kadar savaşacağız. Dolu tribünlerde oynamaya alışığız, Cuma günü de Burhan Felek'in dolu olacağı bilincindeyiz. Bu tarz önemli maçlarda atmosfer bizleri daha da motive edecektir" diye konuştu.

Sultanlar Ligi Play-off - 1. Maç:

Fenerbahçe - Eczacıbaşı Dynavit

Tarih: 22 Nisan Cuma

Saat: 20: 30

Yer: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Yayın: TRT Spor Yıldız

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, play-off ilk maçı için hazırlanıyor
Eczacıbaşı Dynavit, play-off ilk maçı için hazırlanıyor
Eczacıbaşı Dynavit, play-off ilk maçı için hazırlanıyor

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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