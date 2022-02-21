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Eczacıbaşı Dynavit, Romanya yolcusu - Son Dakika

Eczacıbaşı Dynavit, Romanya yolcusu

21.02.2022 15:44
Eczacıbaşı Dynavit, Romanya yolcusu

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı finalinde Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımıyla yapacağı ilk müsabaka için bugün İstanbul'da yapacağı son antrenmanın ardından maçın oynanacağı Targu Mureş şehrine doğru yola çıkacak.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı finalinde Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımıyla yapacağı ilk müsabaka için bugün İstanbul'da yapacağı son antrenmanın ardından maçın oynanacağı Targu Mureş şehrine doğru yola çıkacak.

CEV Kupası çeyrek final karşılaşmalarında Rusya'nın Uralockha-NTMK takımını eleyen turuncu beyazlılar, yarı final karşılaşmasının ilk maçında da rakibini deplasmanda mağlup edip avantajı kapmak istiyor. Yaklaşık bir yıldır İstanbul ekibinin başında olan Antrenör Ferhat Akbaş, "Alba Blaj, hem seyahat açısından hem de rakibin gücü ve Avrupa kupalarındaki tecrübeleri açısından zorlu bir eşleşme. Önümüzde ilki deplasmanda olmak üzere iki önemli maç bizi bekliyor. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamladık. Özellikle maç içerisindeki atmosfer ve rakibin agresif oyununa karşı iyi bir taktiksel üstünlük sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Eczacıbaşı forması giyen milli voleybolcu Beyza Arıcı ise, " Türkiye'de yakaladığımız galibiyet serisini Avrupa'da da yakalamak ve devam ettirmek istiyoruz. Yaptığımız antrenmanlarda hatalarımıza odaklanıp daha iyisini ortaya koymak için çaba gösteriyoruz. Hedeflerimize doğru adım adım ilerlerken, Romanya'da da galip geleceğimize inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

CSM Volei Alba Blaj – Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması 23 Şubat Çarşamba günü TSİ 20.00'de oynanacak.

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, Romanya yolcusu
Eczacıbaşı Dynavit, Romanya yolcusu

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Kaynak: İHA

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