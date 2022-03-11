SPOR Eczacıbaşı Dynavit'ten CEV Kupası finali öncesi DHA'ya özel açıklamalar - Son Dakika

SPOR Eczacıbaşı Dynavit'ten CEV Kupası finali öncesi DHA'ya özel açıklamalar (2)

Ferhat Akbaş: Kupayı ülkemize getirmek istiyoruz

"Taraftarın desteği bizi çok mutlu ediyor"

Simge Aköz: Kupayı alıp evimize getireceğiz

"İnanılmaz güzel bir seyirci kitlesine ulaştık"

"İyi bir takım oyunu ortaya koyuyoruz"

Saliha Şahin: Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum

"Şampiyon olacağız"

"Verilen destek kadın olarak bir şeyleri başarabildiğimizi gösteriyor"

Beyza Arıcı: Kupayı alacağız

"Taraftarımız her zaman yanımızda"

"Eczacıbaşı, ikinciliği ve üçüncülüğü başarı olarak görmez"

Elif Şahin: Şampiyon olacağız

"Türkiye'nin her yerinde maçlar dolu oluyor"

"Kardeşimle aynı takımda olmak keyifli"

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - CEV Kupası finalinde Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak Eczacıbaşı Dynavit'te başantrenör Ferhat Akbaş, takım kaptanı Simge Aköz, milli smaçör Saliha Şahin, deneyimli oyuncu Beyza Arıcı ve genç pasör Elif Şahin, kritik eşleşme öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Eczacıbaşı Dynavit, iki ayaklı final mücadelesinde ilk maçı 15 Mart Salı günü saat 19.00'da İstanbul'da oynayacak. İkinci maç ise 22 Mart Salı günü Allianz MTV Stuttgart ev sahipliğinde oynanacak.

AKBAŞ: KUPAYI ÜLKEMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ

Başantrenör Ferhat Akbaş, kupayı kazanmak ve ülkeye getirmek istediklerini söylerken, "Sezon başından beri hedefimiz olan bir durumdu. Bence finale kadar çok iyi yol kat ettik, çok net galibiyetler aldığımızı düşünüyorum. Ligle beraber bunu aynı şekilde devam ettiriyor olmak çok önemliydi çünkü çok yoğun bir fikstürümüz var. Şimdi finaldeyiz ve final Alman takımına karşı. Rakibimiz çok disiplinli bir takım. Biz kendi oyunumuzu oynamak için mücadele edeceğiz. İyi oyunumuzu ortaya koyarsak kazanan taraf biz olacağız. Kupayı ülkemize getirmek istiyoruz. Mücadelenin iki ayaklı olması da fark yaratan bir durum değil, sonuçta iki tane maç var, telafisi olan bir final formatı. Orada da burada da rakibi yenmek için oynayacağız. Matematiksel hesaplara girmeden kazanmak için oynayacağız, çünkü bu kupa bizim için çok önemli" diye konuştu.

"TARAFTAR DESTEĞİ BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Taraftar desteğinden bahseden Akbaş, "Bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü yıllardır biz voleybol için mücadele ediyoruz. İlk kez Türkiye'de bu noktalarda bir seyirci talebi var. Biz uzun yıllardır bu başarıları zaten ülke olarak yakalıyorduk, şimdi daha çok göz önündeyiz. Bu tabii bize daha fazla sorumluluk ve daha iyi bir motivasyon veriyor. Umarım yeni bir kupa ile bu motivasyonu artırırız, daha fazla seyirci, daha fazla izleyen, daha fazla sevenimiz olur" ifadelerini kullandı.

"3 KUPAYI DA KULÜBE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Eczacıbaşı olarak tüm kupaları kazanmak istediklerini söyleyen Akbaş, "Bütün kupalara talip olduğumuzu en başta söyledik. Şimdi bir Avrupa kupasında finaldeyiz, bunun haricinde Türkiye Kupası'nda da yarı finaldeyiz, Türkiye Ligi'nde Play-Off'lar başlayacak, orada iyi bir pozisyondayız. Bu 3 kupayı da kulübe getirmek istiyoruz çünkü çok hak eden bir kulüp. Oyuncularımız çok çalışıyor, biz ekip olarak çok iyi çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

AKÖZ: KUPAYI ALIP EVİMİZE GETİRECEĞİZ

Takım kaptanı Sinem Aköz, takımın performans olarak iyi bir seviyede olduğuna vurgu yaparken, "Takımımız şu an gerçekten çok güzel periyotta. Hem lig de hem de Avrupa maçlarında güzel bir ivme yakaladık. Avrupa'da finalde olmak Eczacıbaşı'nın her zaman hedefiydi. İlk maçımızı kendi evimizde oynayacağız, bunun için hazırlıklarımıza başladık. Umut ediyorum ki son maçta daha önce kaldırdığımız gibi Stuttgart'tan da bu kupayı alıp evimize getiririz" dedi.

"İNANILMAZ GÜZEL BİR SEYİRCİ KİTLESİNE ULAŞTIK"

Son yıllarda voleybol izleyicisinin arttığını söyleyen tecrübeli sporcu, "Voleybol branşı aslında Türkiye'nin en başarılı takım sporlarından birisi. Son zamanlarda hem milli takımla hem de kulüplerimizin başarılarıyla birlikte inanılmaz güzel bir seyirci kitlesine ulaştık. Bu bizi gerçekten mutlu ediyor. Evimizde de güzel bir seyirci karşısında Stuttgart'ı ağırlamak bizi çok mutlu edecek" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR TAKIM OYUNU ORTAYA KOYUYORUZ"

Genç ve tecrübeli isimlerin bir arada iyi işler çıkardığını söyleyen milli sporcu, "Şu an ligde, özellikle ikinci yarıdan sonra yükselen bir ivmeyle ilerliyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor ve güzel bir takım oyunu ortaya koyuyoruz. Aslında önemli olan bizim için biraz da bu. Hem genç hem de tecrübeli oyuncuların birlikte harmanlanmış olduğu bir takımız. Son zamanlarda stresli anları, güzel anları, maçtaki iniş çıkışları biraz dengelemeye başladık gibi gözüküyor" diye konuştu.

"GÜZEL BİR TAKIMIMIZ VAR"

Lig şampiyonluğunu kazanmak istediklerini söyleyen Aköz, "En büyük hedeflerimizden birisi uzun zamandır alamadığımız Türkiye Ligi şampiyonluğu var ve umarım bizim için güzel bir sezon sonu olur. Play-Off'lar da yakın zamanda başlayacak. Çok mutluyuz, güzel bir takımımız da var. Başaracağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

SALİHA ŞAHİN: TAKIM ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM

Takımın milli smaçörü Saliha Şahin, elde edilen başarıdan dolayı mutluluğunu dile getirirken, "Öncelikle takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, bu zorlu dönemde finale kaldık ve iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Finale kaldığımız için mutluyuz, bunun için hazırlıklara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

CEV Kupası'ndaki rakipleri Stuttgart'ı da değerlendiren Şahin, "Rakibimiz Stuttgart ile finalde oynayacağız. Bildiğimiz bir takım ve hazırlıklara başladık. Yakın tarihte 2 maç oynayacağız. İyi olacağını ve şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma inancım sonsuz" şeklinde konuştu.

"VERİLEN DESTEK KADIN OLARAK BİR ŞEYLERİ BAŞARABİLDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"

Taraftar desteğinin her geçen gün arttığını söyleyen 24 yaşındaki sporcu, "Kadın voleyboluna ilginin artması bizi daha çok motive ediyor. Yine tribünler olsun, voleybola insanların ilgisi olsun bunlar bizi motive eden şeyler ve gerçekten çok gurur verici. Kadın olarak bir şeyleri başarabildiğimizi gösteriyor. Özellikle bu şartlar altında başardığımızı görmek güzel bir şey" dedi.

"BU YIL TÜM KUPALARI ALMAK İSTİYORUZ"

Stuttgart ile oynanacak mücadele için de Şahin, "Gerçekten çok iyi çalışıyoruz ve bizim hedefimiz sadece CEV şampiyonluğu değil, bu yıl çıktığımız tüm maçları ve kupaları almak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"KARDEŞİMLE BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ"

Kardeşi Elif Şahin ile aynı takımda oynamasını da değerlendiren Şahin, "Bu biraz anlatılmaz yaşanır bir his, tabii ki de onunla da çok gurur duyuyorum. Bunun zorlukları da var, kolaylıkları da var. Herkese nasip olmayan bir şey ve biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Aramızda bir çekişme yok, sadece destek oluyoruz birbirimize" şeklinde konuştu.

ARICI: KUPAYI ALACAĞIZ

Eczacıbaşı'nın deneyimli orta oyuncusu Beyza Arıcı, kulübün daha önce kazandığı CEV Kupası'nı yine kazanmak istediklerini söyleyerek, "Bu sene oynadığımız ikinci kupa CEV Kupası finalinde en son 2018 yılında bir şampiyonluk yaşamıştık. Tekrar o şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Rakibimiz Alman takımı Stuttgart. Şu ana kadar CEV Kupası'nda oynadığımız en güçlü rakibimiz olacak. O yüzden çalışmalarımıza şimdiden başladık. Heyecanlıyız, güzel maç olacağını ve kupayı alacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA"

Her koşulda taraftar desteğinin yanlarında olduğunu belirten Arıcı, "Kar yağdığında, yollar kapandığında bile tribünlerimiz doluydu. Taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. O yüzden mutluyuz, her zaman onların desteğini ve yanımızda olduklarını bilmek bizim için gurur verici ve güzel bir şey" dedi.

"İZLEYİCİYİCE KEYİF VERMEK GÜZEL"

Voleybolun büyük bir izlenme kitlesine sahip olduğuna vurgu yapan Arıcı, "Yanlış hatırlamıyorsam futboldan sonra en çok izlenen ve talep olunan spor branşı voleybol ve hem olimpiyatlarda hem de milli takım sayesinde ilgi bu noktaya geldi. Bizler ve küçük kız çocukları açısından güzel bir şey. Onları yönlendirebiliyorsak ve insanlara izlerken keyif verebiliyorsak bu güzel" açıklamasında bulundu.

"ECZACIBAŞI, İKİNCİLİĞİ VE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ BAŞARI OLARAK GÖRMEZ"

Bu yıl tüm kupaları kazanmak istediklerini söyleyen Arıcı, "Eczacıbaşı, her zaman final oynayan bir kulüp ve birincilik dışında ikinciliği, üçüncülüğü başarı olarak görmeyen bir kulüp" diye konuştu.

ELİF ŞAHİN: ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Elif Şahin ise "CEV maçının ilk maçını kendi sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız. Seyirciyle birlikte çok güzel bir atmosferle inşallah kazanacağız ve ikinci maçı Stuttgart'ta oynayacağız. Hedefimiz şampiyon olmak, inşallah olacağız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE MAÇ DOLU OLUYOR"

Taraftar desteğinin devam etmesini isteyen Şahin, "Türkiye'nin her yerinde oynamak çok keyifli, tribünler her zaman dolu oluyor ve bizi çok mutlu ediyor. Taraftarların desteklerini hissetmek, desteklediklerini görmek çok hoşumuza gidiyor ve bizi desteklemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

"TÜM KUPALARI TOPLAYACAĞIZ"

Sezon başından bugüne performanslarının arttığını söyleyen Şahin, "Sezon başından beri her zaman oyunumuzun üstüne koyarak ilerledik. Tabii ki hedefimiz tüm kupalara talip olmak, bunun için daha fazla çalışıyoruz. Umarım tüm kupaları toplayacağız" şeklinde konuştu.

"KARDEŞİMLE AYNI TAKIMDA OYNAMAK KEYİFLİ"

Kardeşi Saliha Şahin ile birlikte aynı takımda mücadele etmenin keyifli olduğunu söyleyen Şahin, "Saliha ile herkes bizi kardeş olarak görüyor ama sahaya girdiğimiz zaman biz birbirimizi unutuyoruz. Tamamen bir takım arkadaşı oluyoruz. Aramızda bir rekabet yok çünkü mevkiilerimiz farklı. Her zaman yardımcı oluyoruz birbirimize. Onunla oynamak keyifli" açıklamasında bulundu.