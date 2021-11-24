Eczacıbaşı Dynavit, tur atladı - Son Dakika

- 2022 CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve set vermeden tur atladı.
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Volodymyr Paievskyi (UKR), David Cormie (SCO)
Eczacıbaşı Dynavit: Adams, Merve, Saliha, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Fatma, Zeynep.
Zeleznicar Lajkovac: Perovic, Uzelac, Savicevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic, Vujovic (L), Ivanovic, Markovic.
Setler: 3-0 (25-16, 25-21, 25-13)
Süre: 70 dakika (25, 24,21)
(İHA)
Kaynak: İHA
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