Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon hazırlıkları için İzmir'de

Voleybolda 2021-2022 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, çalışmalarını sürdürmek üzere İzmir'de kampa girdi.

Milli takımlarda yer almayan oyuncuları ile İzmir'e giden turuncu beyazlılarda yeni transferler McKenzie Adams ve Laura Heyrman da kamp kadrosunda yer aldı. Başantrenör Ferhat Akbaş yönetiminde çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa Şampiyonası'nın ardından tam kadro bir araya gelecek.Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarıyla açacak olan takım, lig öncesi VakıfBank ile Şampiyonlar Kupası maçına da çıkacak.