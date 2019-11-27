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Eczacıbaşı, Finlandiya'da set vermeden kazandı!
6 saat önce
Finlandiya'nın Salo kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 25-22, 25-10 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip geldi.
Finlandiya'nın Salo kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 25-22, 25-10 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip geldi.
Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, grupta ikide iki yaptı. LP Salo ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:18
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