Eczacıbaşı, Finlandiya'da set vermeden kazandı!

Finlandiya'nın Salo kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 25-22, 25-10 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip geldi.



Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, grupta ikide iki yaptı. LP Salo ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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