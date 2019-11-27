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Eczacıbaşı, Finlandiya'da set vermeden kazandı!

6 saat önce

Finlandiya'nın Salo kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 25-22, 25-10 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip geldi.

Eczacıbaşı, Finlandiya'da set vermeden kazandı!, System.String[]

Finlandiya'nın Salo kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 25-22, 25-10 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip geldi.


Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, grupta ikide iki yaptı. LP Salo ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Eczacıbaşı Topluluğu, Finlandiya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:18 
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