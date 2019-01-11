Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı, Genç Voleybolcular Arıyor

Eczacıbaşı, Genç Voleybolcular Arıyor

25 dakika önce

Eczacıbaşı Spor Kulübünün genç kız voleybolcu seçmeleri, 24 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Eczacıbaşı, Genç Voleybolcular Arıyor, System.String[]
Eczacıbaşı Spor Kulübünün genç kız voleybolcu seçmeleri, 24 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki seçmelere 2006, 2007 ve 2008 doğumlu kızların katılacağı belirtildi.

Genç yetenekleri arayan Eczacıbaşı Kulübünde seçmelerin, 2006 ve 2007 doğumlular için saat 12.00'de, 2008 doğumlular için de saat 13.00'te başlayacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:02 Kaynak: AA

İstanbul, Genç, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
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