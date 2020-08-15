Eczacıbaşı hazırlık turnuvasında ikinci gün - Son Dakika

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün düzenlediği hazırlık turnuvasının ikinci gününde kazanan takımlar Eczacıbaşı VitrA ve Türk Hava Yolları oldu.
Günün ilk maçında Galatasaray ile karşılaşan THY ekibi mücadeleyi 3-0 kazanarak turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı. 14 sayıyla maçın en skoreri Madison Kingdon olurken, THY toplamda 9 blok sayısıyla oynadı.
Diğer maçın galibi ise Sistem9 Yeşilyurt takımını 3-1 yenen ev sahibi Eczacıbaşı VitrA oldu. Sahaya genç oyuncu ağırlıklı çıkan turuncu beyazlılarda, Beyza 18, Boskovic 16 ve Saliha 14 sayı elde etti.
Turnuvanın son gününde yarın, saat 15.30'da Galatasaray - Sistem9 Yeşilyurt, saat 18.00'de ise Eczacıbaşı VitrA - THY karşılaşmaları oynanacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında maçlar seyircilere kapalı olacak.
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç
THY: Aslı, Polen, Şeyma, Büşra Şahin, Nursevil, Madison, Merve (L), Berin, Ada, Özgenur
Galatasaray: Selin, Çağla, Güldeniz, Sezen, İlkin, Gizem, Derya (L), Ece
Setler: 3-0 (25-16, 25-19, 25-14)
Süre: 69 dakika (22, 23, 24)
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Mehmet Gül
Eczacıbaşı VitrA: Elif, Saliha, Merve, Melis, Fatma, Beyza, Melisa (L), Boskovic, Mirkovic, Thompson, Hande
Sistem9 Yeşilyurt: Derya, Zeynep, Derya Cebecioğlu, Scuka, Cross, Buket, Aybüke (L), İrem, Tuana, Duru, Burcu, Bihter
Setler: 3-1 (25-21, 22-25, 25-21, 25-13)
Süre: 113 dakika (26, 29, 25, 23)
(İHA)