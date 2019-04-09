Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Yatılı Bölge Ortaokullarının (YBO) fiziksel koşullarını iyileştirmek hedefiyle yürütülen "Eczacıbaşı
Hijyen Projesi" kapsamında, Şehit Taner Baran Yatılı Bölge Ortaokulunda tören düzenlendi.
Proje kapsamında, Şehit Taner Baran Yatılı Bölge Ortaokulunda, okulun ve pansiyonun tuvalet ve banyoları sıfırdan hijyen ortamına göre yapıldı. Ayrıca içerisinde keman, piyano, melodika ve birçok vurmalı müzik aletinin olduğu müzik sınıfı oluşturuldu. Hijyen eğitiminin de verildiği etkinlikte öğrencilere temizlik seti hediye edildi.
Programa katılan Kars Valisi Türker
Öksüz, okulların fiziki imkanlarını değiştirip donanımlı ve teknolojik imkanları artıracak projeler uyguladıklarını ifade ederek, "Çocuklarımıza elbette çağdaş dünyanın imkanlarının yanı sıra hak ettikleri duygusal, fiziksel mekanları sunmak, onlara eğitim vermek kadar öncelikli sorumluluğumuzdur. Sağlıklı, temiz, modern eğitim ortamlarında yaşamaları ve eğitim görmeleri, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en doğal hakkıdır." diye konuştu. Eczacıbaşı Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı
da ilk defa Sarıkamış'a geldiğini ve burada çocuklara katkı sunmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Eczacıbaşı, "Eczacıbaşı Hijyen Projesi"nin 10 yıldan beri devam ettiğini ifade ederek, "Eczacıbaşı topluluğu olarak eğitime verdiğimiz önemin göstergesi olarak Şehit Taner Baran Yatılı Bölge Okulunda bulunuyoruz. Bu vesileyle Şehit Taner Baran'ı rahmetle anıyorum. Gençlerimizin, sağlıklarına önem veren bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarına destek olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ise bakanlık olarak Eczacıbaşı Holding'in destekleriyle ülkenin birçok yerindeki yatılı bölge okullarında önemli çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, "51 yatılı bölge ortaokulumuz, fiziksel imkanları bakımından özellikle temizlik ve hijyen alanları açısından Eczacıbaşı Holding'in destekleriyle yapılandırılmış, güncellenmiş, günümüzün en şık ve estetik koşullarına ulaştırılmıştır. Öğrencilerimiz bu proje ile hem hijyen eğitimi almış hem de bu eğitimi arkadaşlarıyla paylaşma imkanı bulmuşlardır." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar, proje kapsamında yapılan banyo, tuvalet ve müzik sınıfını gezdi.
Eczacıbaşı Girişim ve Eczacıbaşı Profesyonel, temizlik ürünleriyle projeye katkı sağladı ve Eczacıbaşı Gönüllüleri okula bir müzik odası armağan etti.
Program, piyano dinletisinden sonra "Temizlik bir gelecek" adlı resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve Kafkas Halk Ekibi'nin dans gösterisiyle sona erdi.
Törene, Sarıkamış Kaymakam Vekili Kağızman
Kaymakamı Ercan Öter
, Kars Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ
ile şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.