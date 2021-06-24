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Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, yeni sezondan itibaren Eczacıbaşı Dynavit adıyla mücadele edecek - Son Dakika

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, yeni sezondan itibaren Eczacıbaşı Dynavit adıyla mücadele edecek

24.06.2021 15:27
Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, yeni sezondan itibaren Eczacıbaşı Dynavit adıyla mücadele edecek, System.String[]

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, 2021-2022 sezonundan itibaren Eczacıbaşı Dynavit adıyla sahalarda yer alacak.

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, 2021-2022 sezonundan itibaren Eczacıbaşı Dynavit adıyla sahalarda yer alacak.

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulüp ile Eczacıbaşı'nın gıda takviyesi alanında çıkış yapan markası Dynavit arasında reklam ve tanıtım anlaşması imzalandı.

Uluslararası arena ve Türkiye'de kazandığı kupaların yanı sıra kız çocuklarının spor yoluyla gelişimine sağladığı katkılarla öne çıkan turuncu-beyazlı kulüp, Dynavit'in desteğiyle yeni başarıları hedefliyor.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yapılan iş birliği ile güçlerine güç kattıklarını belirterek, "Sağlık alanında öncü bir marka olan Dynavit ile toplumun sağlığına çok önem veren Eczacıbaşı Spor Kulübünün özdeşleşen ilkelerini dikkate alarak yaptığımız anlaşmayla kulübümüzün tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. 1966'dan bu yana elde ettiğimiz başarılara yenilerini eklemek ve kadına verdiğimiz desteği artırarak sürdürmek en önemli hedefimiz. Bu hedeflere ulaşma çabamızda Dynavit'in yanımızda olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü Müge Satır da Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı'nın Dynavit desteği ile daha büyük başarılara koşacağına inandığını anlatarak, "Eczacıbaşı'nın vitamin, mineral ve gıda takviyesi markası Dynavit olarak, kadınların gücüne inanıyor, hayallerinin peşinden koşan, başarmak için mücadele eden kadınların aradığı destek olmak istiyoruz. Bu amaçla Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı'nın yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bize bu gururu yaşattığı için başta Faruk Eczacıbaşı olmak üzere, Eczacıbaşı Spor Kulübüne ve Eczacıbaşı topluluğuna çok teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, yeni sezondan itibaren Eczacıbaşı Dynavit adıyla mücadele edecek - Son Dakika Spor


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