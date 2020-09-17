Eczacıbaşı'nda derbi hazırlıkları devam ediyor

Eczacıbaşı VitrA, Sultanlar Ligi üçüncü haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçını hazırlıklarını sürdürüyor.

Misli.com Sultanlar Ligi üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet'i konuk edecek olan Eczacıbaşı VitrA, antrenmanlarını hız kesmeden sürdürüyor. Maç ile ilgili konuşan turuncu-beyazlıların Başantrenörü Marco Motta, "Cuma günü Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Geçtiğimiz sezon oynadığımız maçlarda olduğu gibi yine zor bir karşılaşma bekliyoruz. Kazanabilmek için zorluklara göğüs germeye ve son topa kadar mücadele etmeye hazır olmalıyız. Fenerbahçe Opet geçtiğimiz sezonki kadrosunu büyük ölçüde korudu. Bir tek Kelsey Robinson'un yerine benzer özelliklere sahip olan Bianka Busa'yla kadrolarını biraz değiştirdiler. Türkiye'nin en iyi oyuncularından ikisine sahip olmalarının yanı sıra yabancı oyuncuları ve deneyimli bir antrenörleri var. Takım olarak sezon boyunca geliştirmemiz gereken çok fazla şey olduğunun bilincindeyiz. Bu tarz maçlar bize hem bireysel hem de takım olarak gelişimimiz adına doğru göstergeleri sunuyor" diye konuştu. Eczacıbaşı - Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 14.00'de, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

(İHA)