Eczacıbaşı'ndan 2000 üniversite öğrencisine Kültür Sanat Kart - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eczacıbaşı'ndan 2000 üniversite öğrencisine Kültür Sanat Kart - Son Dakika

Eczacıbaşı'ndan 2000 üniversite öğrencisine Kültür Sanat Kart

6 saat önce

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle 2017 yılında başlatılan Kültür Sanat Kart projesi, 2020 yılından itibaren Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart adını alıyor.

Eczacıbaşı'ndan 2000 üniversite öğrencisine Kültür Sanat Kart, System.String[]

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle 2017 yılında başlatılan Kültür Sanat Kart projesi, 2020 yılından itibaren Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart adını alıyor. Bugüne kadar 4.000 üniversiteliyi İKSV etkinlikleri ile buluşturan Kültür Sanat Kart, artık İstanbul Modern'de de geçerli olacak.

Eczacıbaşı Topluluğu, 18-25 yaş arası 2.000 üniversite öğrencisine, İKSV'nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve İstanbul Modern'e ziyarette kullanabilecekleri 250 TL değerinde Kültür Sanat Kart hediye edecek.

Gençlerin kültür sanat etkinliklerine erişimini artırmak amacıyla 2017 yılında İKSV tarafından Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle başlatılan proje, 2020 yılından itibaren Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart adıyla sürdürülecek.

Başvurular arasından çekilişle belirlenecek 2.000 üniversite öğrencisi, 2020 yılında İKSV'nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve İstanbul Modern'e ziyarette geçerli olacak 250 TL değerinde Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart'ın sahibi olacak.


Öğrenimini Türkiye'de sürdüren 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri, 20 Ocak 2020 günü saat 14.00'ten itibaren www.kultursanatkart.com adresi üzerinden Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart için başvuruda bulunabilecekler. Başvuru süresi, 2 Şubat tarihinde sona erecek. Sorulacak soru setine doğru yanıt veren ve başvuru formundaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler arasından çekilişle belirlenecek 2.000 öğrenciye hediye edilecek kartlar, 2020 yılının sonuna kadar İKSV'nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve İstanbul Modern'e girişlerde geçerli olacak.

9 Şubat'ta açıklanacak olan Eczacıbaşı Kültür Sanat Kartlılar, 2020 yılında kartlarından faydalanırken, bir arkadaşına da bilet alabilecek. İstanbul dışında Ankara, İzmir, Antalya şehirleri için kart teslimatlarında Biletix ile işbirliği de devam edecek.

Eczacıbaşı Topluluğu, İstanbul Modern, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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