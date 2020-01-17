Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci devreye, evinde oynayacağı Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşmasıyla başlıyor. Eczacıbaşı oyuncusu Yasemin Güveli, devreye güzel bir giriş yapmak istediklerini söyledi.

Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nin gerçekleştiği milli takım döneminde, top ve kuvvet çalışmalarının yanı sıra hazırlık maçlarıyla ikinci devreye hazırlandıklarını belirten genç orta oyuncu Yasemin Güveli, "İkinci devre öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Haftalar sonra maç temposuna döneceğimiz Beylikdüzü karşılaşmasıyla devreye güzel bir giriş yapmak istiyoruz" dedi.

Eczacıbaşı VitrA - Beylikdüzü V.İ. karşılaşması 19 Ocak Pazar günü saat 18.30'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

(İHA)