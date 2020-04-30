Eczacıbaşı Profesyonel uzaktan eğitim programını sektöre açtı

Eczacıbaşı Profesyonel Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında online eğitim platformunu ücretsiz olarak erişime açtı.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), ev dışı tüketim sektörünün temizlik ve hijyenden sorumlu çalışanları ve üniversitelerin Turizm Bölümü ile Turizm Meslek Yüksek Okulları öğrencileri, EP Akademi'nin hazırladığı Uzaktan Eğitim Programından hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek.

Eczacıbaşı Profesyonel'den yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını nedeniyle hijyen ve temizlik standartlarının büyük önem kazandığı bu süreçte online eğitim platformu Uzaktan Eğitim Programını ücretsiz erişime açan Eczacıbaşı Profesyonel, sektöre hijyen öncelikleri konusunda kapsamlı bilgiler aktaracak. Bilgilerini artırmak ve eğitimler faydalanmak isteyen STK'lar, ev dışı tüketim sektörünün temizlik ve hijyenden sorumlu çalışanları ve üniversitelerin Turizm Bölümü ile Turizm Meslek Yüksek Okulları öğrencileri https://uzaktanegitim.epakademi.com sitesinden tüm bilgilere ulaşabilecek" denildi.

Hijyenin daha çok önem kazandığı bugünlerde deneyim ve birikimlerini paylaşarak sektörün yanında olduklarını söyleyen Eczacıbaşı Profesyonel Pazarlama Müdürü Pelin Özbilgin, "Salgınla mücadele etmek için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Eğitim ve danışmanlık birimimiz EP Akademi'nin hazırladığı; sektör çalışanlarının internet üzerinden erişerek temizlik ve hijyen konularında bilgi birikimini artırabileceği Uzaktan Eğitim Programımızı hem sektörümüzün hem STK'ların hem de Turizm öğrencilerinin erişimine sunuyoruz. Bu programla temizlik ve hijyen konusunda ihtiyaç duydukları prosedürlere, standartlara ve kimyasal kullanımı ile ilgili bilgilere kısa sürede erişilebilir, mesleki gelişimlerini artırabilirler" dedi.

Eczacıbaşı Profesyonel'in bünyesinde yer alan EP Akademi; eğitim, denetim, danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sunarak ev dışı tüketim sektöründe hijyen bilincini artırmayı hedefliyor. 2019 yılında hem yüz yüze hem de Uzaktan Eğitim Programında yer alan dijital eğitimler ile 12 binden fazla kişiye ulaşan Eczacıbaşı Profesyonel küçük-büyük tüm sektör paydaşlarına temizlik ve hijyen konularında bilgi edinme imkanı sunuyor. (Fotoğraflı)