Eczacıbaşı Spor Kulübü ile Okyanus Kolejlerinden iş birliği

Kadın voleybolunun öncü kulüplerinden Eczacıbaşı Spor Kulübü ile Okyanus Kolejleri, eğitim ve sporda iş birliği anlaşması yaptı.

Okyanus Kolejlerinin Kemerburgaz Yerleşkesi'nde düzenlenen anlaşmanın imza törenine, Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sacit Basmacı, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Nalan Ural ile turuncu-beyazlı voleybolcular Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın ile altyapı oyuncusu Pelin Eroktay katıldı.

Lokman Demiray, Okyanus Kolejlerinin açıldığı günden itibaren sporun her alanına destek vermeyi vizyon edindiğini belirterek, "Voleybol dendiği zaman akla gelen ilk kulüplerden olan Eczacıbaşı ile böyle bir ortaklık yapmak bizim için mutluluk verici. Biz eğitimin yanında dünyadaki akranlarıyla yarışan bireyleri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sportif alanda var olmak, akademik anlamda da var olmayı gerektiriyor. Bu ikisi ayrılmaz bir bütün. Buna inanan, bu vizyonla çalışan bir kurumuz. Bugüne kadar sporda çok önemli başarılar elde ettik. Emek verildiğinde neler olduğunu gördük. Voleybolda dünyanın güzide bir spor kulübüyle devam edeceğimiz için artık daha güçlüyüz. Biz de onlara gereken destek konusunda üstümüze düşeni sonuna kadar yapacağız." diye konuştu.

Sacit Basmacı da Eczacıbaşı Spor Kulübünün ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza attığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sportif başarı kulübün olmazsa olmazı. Ancak temel amacımız, Türk kadınının toplumda hak ettiği yeri alması. İmkan verildiğinde en az erkekler kadar hatta daha başarılı olduklarını tüm dünyaya göstermek. Genç kızlarımız ve Türk kadını bunu hak ediyor. Şu anda dünyada Türkiye'yi en başarılı kılan branş kadın voleyboludur. Türk kadın voleybolu dünyada ilk 5 içinde yer alıyor. Bunu şu anda elde edebilmiş başka bir branş yok. Bu yıllar süren, emekle, uğraşla elde edilen bir başarıdır. Spor kadar sanat ve kültür de insanın ruhunu zenginleştiren değerlerdir. Bunları sağlayan da eğitimdir. Eğitim olmazsa bu süreç eksik kalır. Yıllardır farklı eğitim kurumlarıyla beraberliğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Okyanus Kolejlerinin bu katkıları süreci devam ettirmek, daha da yukarı taşımak için oldukça önemli. Biz de iş birliği için çok büyük gurur duyuyoruz."

Nalan Ural ise sporcular için eğitimin önemli olduğunu vurgulayarak, "Yetenekli oyuncuyu keşfettiğimiz zaman eğitim iş birlikçisinin arkamızda olması gerekiyor. Aileler, sadece sporcu olması için 13-14 yaşındaki çocuklarını yanlarından ayırmak istemiyor. Ancak güçlü bir eğitim alabileceklerine yönelik bir garantileri olduğu zaman bunu yapabilirler. Okyanus Kolejleri, altyapıdaki oyuncularımızın eğitimli bir birey ve iyi bir sporcu olabilmesi için fırsat sunuyor. Misyonumuz sadece şampiyon oyuncular yetiştirmek değil, kadınların kendi ayakları üzerinde durabileceği, eğitimli, takım oyununu bilen düzgün bireyler olmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın ve Pelin Eroktay da iş birliğinin altyapıdaki sporcular için büyük önem taşıdığını aktardı.