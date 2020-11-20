Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne yeni cesaret sponsoru

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Cesaret Sponsoru P&G'nin lider kadın bakım markası Orkid oldu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü ile yeni cesaret sponsoru ile sözleşme imzaladı. Sosyal medyaya ilginin ve etki alanının her geçen gün arttığını belirten Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Çağımızda yeni bir iletişim penceresi ortaya çıktı ve kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Yaşadığımız bu dijital dönüşümde, sosyal medya üzerinden iletişimde kalmanın öneminin farkındayız. Bu doğrultuda sponsorluk anlaşmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. 'Sonuna kadar' sloganıyla yer alacağımız sezonda, vereceği cesaretle gücümüze güç katacak yeni sponsorumuz. Yapılan anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Uzun yıllardır voleybolu ve kadınları sürdürülebilir bir çerçevede desteklediklerinin altını çizen P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya CMO ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Yaprak, "Türkiye'de kadın voleybolunun desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımımızla başlayan voleybol sponsorluk çalışmalarımızla hem kadın sporcularımızı hem de geleceğin voleybolcularını desteklemeyi ilke edindik. Kızların özgüvenlerini artıracak şeyin yine spor olduğu inancıyla voleybola verdiğimiz bu desteği, ülkemizin en köklü takımlarından Eczacıbaşı VitrA ile bir adım öteye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. İş birliğimizin Türkiye'de kadın voleyboluna katkı sunmasını diliyor; Cesaret Sponsoru olarak yanlarında olacağımız takımımıza Avrupa ve Türkiye'de kupalarla dolu başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL