Sürdürülebilirliğe Eczacıbaşı katkısı - Son Dakika

Sürdürülebilirliğe Eczacıbaşı katkısı

20.11.2020 10:39
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Eczacıbaşı Topluluğu, sürdürülebilirlik raporlarının 12'ncisini yayınladı.

Eczacıbaşı Topluluğu, sürdürülebilirlik raporlarının 12'ncisini yayınladı. Ton başına enerji tüketim değerini, baz yıl olan 2016'ya göre yüzde 3,5 ve sera gazı emisyonunu yüzde 2,2 oranında azaltan Topluluk, geri kazanılan ve yeniden kullanılan atık oranını ise bir önceki yıla göre yüzde 12 artırmayı başardı.

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 2008 yılından bu yana hazırlanan ve kamuoyu ile de paylaşılan sürdürülebilirlik raporlarının 12'ncisi yayınlandı. Raporlarda, Topluluk kuruluşlarındaki faaliyetlerin, ürün ve hizmetlerin sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri ile sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesine yönelik politika ve uygulamalar yer alıyor.

2019 yılı raporunda, sürdürülebilirlik önceliklerinde önemli uygulamaların hayata geçirildiği, iklim ve çevresel etkilerin azaltılmasında ilerleme kaydedildiği vurgulanıyor. Rapora göre Topluluk, ton başına enerji tüketim değerini baz yıl olan 2016'ya göre yüzde 3,5 ve sera gazı emisyonunu yüzde 2,2 oranında azaltırken, geri kazanılan ve yeniden kullanılan atık oranını ise bir önceki seneye göre yüzde 12 artırmayı başardı.

Topluluğun temel öncelikleri arasında yer alan fırsat eşitliği konusunda; işe alımda, istihdamda ve yönetimde kadın çalışan oranının yükseltilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğüne dikkat çekilen raporda, bu çalışmalar sonucunda beyaz yaka kadın çalışan oranının işe alımda yüzde 40'a, istihdamda ise yüzde 34,3'e yükseltildiği belirtiliyor.

Faaliyet süreçlerinin iyileştirilmesi, yeni ürün ve iş modellerinin geliştirilmesine yönelik inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının, sürdürülebilirlik performansına da büyük katkı sağladığı vurgulanan raporda, bu kapsamda 130 yeni projenin hayata geçirildiği ve 52 patent başvurusunun gerçekleştirildiği kaydediliyor.

"Eczacıbaşı Topluluğu'nda, toplumsal yaşamın gelişimine katkı sağlamak, kuruluşumuzdan bu yana koruduğumuz bir sorumluluk ve aynı zamanda kurum kültürümüzün önemli bir parçasıdır" ifadesine yer verilen raporda; 2017'de İKSV tarafından topluluğun desteğiyle başlatılan Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart projesiyle, 2019 itibariyle toplam 6.000 öğrenciye ulaşıldığına, Eczacıbaşı Spor Kulübü ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı aracılığıyla diğer toplumsal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürüldüğüne, gönüllü faaliyetler yürüten Eczacıbaşı Gönüllülerinin fayda sağladığı kişi sayısının 90 bine ulaştığına da dikkat çekiliyor. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Enerji, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sürdürülebilirliğe Eczacıbaşı katkısı - Son Dakika Ekonomi


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