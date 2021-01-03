Eczacıbaşı Topluluğu'nda 3 pozisyona kadın yönetici atandı - Son Dakika

Eczacıbaşı Topluluğu'nda 3 pozisyona kadın yönetici atandı

03.01.2021 12:41
Eczacıbaşı Topluluğu'nda 3 pozisyona kadın yönetici atandı, System.String[]

Eczacıbaşı Topluluğu, Topluluğun insan kaynakları grup başkanlığına ve hukuk başdanışmanlığı ile Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürlüğü'ne kadın yönetici atadı.

Eczacıbaşı Topluluğu, Topluluğun insan kaynakları grup başkanlığına ve hukuk başdanışmanlığı ile Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürlüğü'ne kadın yönetici atadı.

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Topluluk, sürdürülebilir bir geleceğin, kadınların başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkün olacağı inancıyla hareket ederken, fırsat eşitliğine yönelik çalışmalara önem veriyor.

Topluluğun insan kaynakları grup başkanlığı görevine, daha önce insan kaynakları direktörü olarak görev yapan Eylem Özgür, hukuk başdanışmanlığı görevine halen hukuk danışmanı olarak görev yapan Ayşe Dirik ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürlüğü'ne de daha önce aynı kuruluşta pazarlama ve satış direktörü olarak görev yapan Müge Satır getirildi.

1 Nisan 2020'den itibaren genel müdürlük görevini vekaleten sürdüren Müge Satır, 1 Ekim 2020 itibarıyla asaleten atanırken, Eylem Özgür 1 Ocak 2021'de insan kaynakları grup başkanlığı görevine başladı. Ayşe Dirik de 1 Nisan 2021 itibarıyla hukuk başdanışmanlığı görevini üstlenecek.

İş yaşamına 1999 yılında ASELSAN'da toplam kalite uzmanı olarak başlayan Eylem Özgür, Eczacıbaşı Topluluğu'na 1999 yılında Eczacıbaşı Holding bünyesinde insan kaynakları uzman yardımcısı olarak katıldı. 2005-2013'te Eczacıbaşı Girişim'de insan kaynakları müdürü olarak çalışan Özgür, 2013-2019 döneminde tüm Tüketim Ürünleri Grubu kuruluşlarından sorumlu insan kaynakları direktörü olarak görev yaptı, 2016-2018'de ise bu görevinin yanı sıra tedarik zinciri direktörlüğü görevini yürüttü. 1976 yılında doğan Eylem Özgür, lisans eğitimini 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde tamamladı. Özgür, doktora derecesini ise 2010 yılında aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden aldı.

İş yaşamına 1993 yılında Birleşik Alman İlaç'ta üretim planlama uzmanı olarak başlayan Müge Satır, Eczacıbaşı Topluluğu'na 1996 yılında Eczacıbaşı-Baxter bünyesinde proje uzmanı olarak katıldı. 1997-2006'da aynı kuruluşta sırasıyla üretim hizmetleri şefi, ürün yöneticisi ve uzman ürün yöneticisi olarak çalışan Müge Satır, 2006-2015 döneminde Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'da sırasıyla uzman ürün yöneticisi, bölge yöneticisi, pazarlama müdürü ve pazarlama ve satış müdürü olarak görev aldı.

1969 yılında doğan Satır, lisans eğitimini 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Ayşe Dirik ise iş yaşamına 2001 yılında Strasbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde avukat olarak başladı. 2004-2006'da Salans Hukuk Bürosu'nda, 2006-2013'te Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı'nda avukat olarak görev yapan Dirik, Eczacıbaşı Topluluğu'na 2013 yılında Eczacıbaşı Holding bünyesinde avukat olarak katıldı.

1977 yılında doğan Ayşe Dirik, lisans eğitimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2003 yılında London School of Economics and Political Science'da hukuk dalında tamamladı.

Eczacıbaşı Topluluğu, Kadın, Hukuk, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eczacıbaşı Topluluğu'nda 3 pozisyona kadın yönetici atandı - Son Dakika Ekonomi


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