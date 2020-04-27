Eczacıbaşı Topluluğu'ndan 53 ildeki sağlık merkezlerine destek

Covid-19 pandemisi ile mücadele için 10 milyon lira kaynak ayıran Eczacıbaşı Topluluğu'na bağlı kuruluşlar, başta üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerdekiler olmak üzere 53 ildeki hastane ve aile sağlığı merkezlerine N95 ve FFP3 maske, cerrahi maske, yüz siperliği, ateş ölçer, önlük, gözlük, tulum, entübasyon kabini, muayene ve kültür alma kabini gibi tıbbi malzemelerin yanı sıra dezenfektan, kolonya, tuvalet kağıdı ve havlu kağıt gibi hijyen ürünleri ile fotoselli armatürler ulaştırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Eczacıbaşı Topluluğu, mücadele kapsamında daha önce de Milli Dayanışma Kampanyası'na verdiği 2 milyon liralık katkının yanı sıra, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılan kolonyalar konusunda talep edilen desteği karşılamış, sağlık personeline hizmet vereceğini açıklayan otellere de hijyen için gerekli olan tüm dezenfektan ürünleri, temizlik kağıtları ve kimyasal ürünlerle destek verdiği" belirtildi.