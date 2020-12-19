Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nden iş ortaklarına özel yeni platform - Son Dakika

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri perakende kanalındaki iş ortaklarıyla satış, tedarik zinciri ve finans süreçlerini daha etkin yönetmek için yeni dijital platformu "Partner Connect"i hayata geçirdi.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nden yapılan açıklamaya göre, 70 yılı aşkın süredir tüketim ürünleri alanında ihtiyaçları karşılayan Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, iş ortakları ile olan satış, tedarik zinciri ve finans süreçlerini daha etkin yönetmek üzere sektöründe öncü ve yenilikçi bir dijital platform olan Partner Connect'i hayata geçirdi. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri bu platform sayesinde Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, perakendecileri ve distribütörlerinden oluşan iş ortaklarıyla sipariş, talep yönetimi ve finans süreçlerini tamamen dijitalden yönetecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Chief Sales Officer (Satış Direktörü) Ahmet Seğmen, sundukları ürünlerle tüketicilerin artan hijyen ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, "Platformumuz tüketicilerin ihtiyacı olan ürünlerimizin Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri ve perakendecileri ile beraber distribütörler tarafından kolaylıkla sipariş verilmesine imkan sunacak. Bu sayede ürün dağıtım hızı maksimize edilirken aynı zamanda iş ortaklarımıza da talep yönetimi ve finansal konular gibi süreçlerinde yüzde 20'ye varan hız ve verimlilik artışı sağlanacak. Partner Connect platformu ile sektörümüze öncü bir dijital uygulamayı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Partner Connect platformu ile sağlanan verimlilik kazanca dönüşecek

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin tüm iş ortaklarına açık olan Partner Connect, satış ekibi tarafından da kullanılacak. Satış ekibi ile iş ortağı arasındaki haberleşme süreçlerini de dijitalleştirecek olan platform müşteri hizmetleri bildirim süreçlerini de dijitale taşıyarak hız kazandıracak. Partner Connect platformuna taşınan online ürün kataloğu sayesinde de ürün güncel bilgilerine anında ulaşılabilecek.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, temizlik kağıdı kategorisinde; Selpak, SOLO, Silen ve Servis; kişisel bakım kategorisinde OKEY, Egos, Selin Kolonya, Frosch, John Frida, Cosnova, Philips Avent, bebek bakım kategorisinde Uni Baby ve Uni Mom; ev bakım kategorisinde Detan, Defans; ev dışı tüketim kategorisinde Eczacıbaşı Profesyonel'in Selpak Professional, Maratem, Sens, Tana, Dispo, UniMED markalarıyla hizmet veriyor.