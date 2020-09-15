Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin üretim tesislerine 'COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin tüm üretim tesislerindeki hijyenik, yüksek kalite standartlarında ve güvenilir üretimi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi.
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin tüm üretim tesislerindeki hijyenik, yüksek kalite standartlarında ve güvenilir üretimi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi.
Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren ve tüketim ürünleri alanında 70 yılı aşkın süredir ihtiyaçları karşılayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Gebze, Yalova ve Manisa'da kurulu dört üretim tesisi, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) 'COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'ndaki kriterleri yerine getirmesi nedeniyle 'COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi' ile sertifikalandırıldı. Her bir üretim tesisinde TSE uzmanları tarafından yapılan denetimleri başarı ile tamamlayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, aldığı belge ile pandemi sürecinde de hijyenik, yüksek kalite standartlarında ve güvenilir üretim yaptığını bir kez daha teyit etmiş oldu. - İSTANBUL
Son Dakika Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı Arsenal, Aubameyang'ın sözleşmesini yeniledi Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı