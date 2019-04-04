Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vakfı'dan Dinar'da Yatılı Okula Destek

Eczacıbaşı Vakfı'dan Dinar'da Yatılı Okula Destek

1 saat önce

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından Dinar Atatürk Yatılı Bölge Orta Okulu'na (YBO) müzik atölyesi kuruldu.

Eczacıbaşı Vakfı'dan Dinar'da Yatılı Okula Destek, System.String[]
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından Dinar Atatürk Yatılı Bölge Orta Okulu'na (YBO) müzik atölyesi kuruldu.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Grup Başkanı Ata Selçuk, Dinar'a gelerek yapılan müzik atölyesinin açılışını yaptı.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya'nın da katıldığı programda, çok sayıda müzik araç, gereç ve enstrümanları öğrencilerin hizmetine sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:50 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Eczacıbaşı Topluluğu, Dinar, Güncel
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