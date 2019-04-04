Eczacıbaşı Vakfı'dan Dinar'da Yatılı Okula Destek
1 saat önce
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından Dinar Atatürk Yatılı Bölge Orta Okulu'na (YBO) müzik atölyesi kuruldu.
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı
Vakfı tarafından Dinar Atatürk
Yatılı Bölge Orta Okulu'na (YBO) müzik atölyesi kuruldu.
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Grup Başkanı Ata Selçuk
, Dinar'a gelerek yapılan müzik atölyesinin açılışını yaptı.
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya
'nın da katıldığı programda, çok sayıda müzik araç, gereç ve enstrümanları öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:50 Kaynak: AA
Mart Ayında Kiralara En Fazla Yüzde 18,70 Zam Yapılabilecek
Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak
Ekrem İmamoğlu, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı
Son Dakika! İstanbul'da 4 İlçede Sayım Tamamlandı