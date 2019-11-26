Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA: 0-3 - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA: 0-3

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci haftasında konuk olduğu Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı VitrA: 0-3, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci haftasında konuk olduğu Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 3-0 mağlup etti.

Finlandiya'nın Salo kentinde oynanan müsabakada Eczacıbaşı VitrA, 25-22, 25-10 ve 25-14'lük setlerle maçtan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Eczacıbaşı, grupta 2'de 2 yaparken LP Salo ise 2'nci maçında da mağlup oldu.


Eczacıbaşı Topluluğu, Finlandiya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, Ömer Bayram'ı neden oyundan aldığını açıkladı!
Paulo Dybala, gol attıktan sonra asker selamı verdi! Galatasaray'ın Avrupa'daki 100. galibiyeti yine gelmedi Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 05:52:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA: 0-3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]