Eczacıbaşı VitrA: 0-3
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Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci haftasında konuk olduğu Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 3-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:10 Kaynak: DHA
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci haftasında konuk olduğu Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 3-0 mağlup etti.
Finlandiya'nın Salo kentinde oynanan müsabakada Eczacıbaşı VitrA, 25-22, 25-10 ve 25-14'lük setlerle maçtan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Eczacıbaşı, grupta 2'de 2 yaparken LP Salo ise 2'nci maçında da mağlup oldu.
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