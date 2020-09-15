Eczacıbaşı VitrA: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Tuncay Sevim, Aylin Nazire Turnaoğlu.BEŞİKTAŞ: Rida, Sude, Seray, Ezgi, Sinem, Elif, Ece (L), Zeynep, Bengisu, Gökçe.ECZACIBAŞI VİTRA: Mirkovic, Saliha, Yasemin, Melis, Fatma, Beyza, Melisa (L)SETLER: 0-3 (7-25,9-25,9-25)
SÜRE: 50 dakika (15,18,17)
Misli.com Sultanlar Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 16:15 - Kaynak: DHA
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