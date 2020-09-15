Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi ikinci haftasında Beşiktaş , sahasında karşılaştığı Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu.

Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı

Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var